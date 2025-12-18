Военный отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и поплатился: чем все закончилось

Солдат Вооруженных сил Украины поплатился за отказ выполнить боевое дежурство на Купянском направлении. Суд признал его виновным в неповиновении командованию в условиях военного положения.

Ему назначили наказание в виде служебного ограничения. Об этом говорится в решении Основянского районного суда города Харькова, дело № 646/2308/25.

Солдат, мобилизованный на службу и занимая должность стрелка в мотопехотном подразделении, 27 января 2025 года отказался выполнить приказ о замене военнослужащих на наблюдательных пунктах "Крейда" и "Тальк" в Харьковской области.

Действия военного были квалифицированы как умышленное неповиновение, что подрывало боеготовность и боеспособность подразделения.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Поэтому дело рассмотрели в упрощенном порядке, ограничившись допросом солдата и изучением материалов его характеристики.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и его активную помощь в раскрытии нарушения как смягчающие обстоятельства и назначил наказание ниже минимального предела, предусмотренного санкцией статьи 402 УК Украины.

Солдат получил два года лишения свободы, которые на основании статьи 58 УК Украины заменили на служебное ограничение сроком на два года с отчислением 20% денежного обеспечения в доход государства.

Кроме того, во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности или воинском звании, а срок служебного ограничения не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области мужчину отправили в тюрьму за отказ от боевой повестки. Свое решение он аргументировал тем, что ухаживает за больными дедушкой и бабушкой. Несмотря на это, суд решил, что документально оформленной отсрочки у мужчины нет, поэтому отправил его за решетку.

