Стала известна вероятная причина смерти 'Дизеля' из Green Grey: на что жаловался лидер легендарной группы

В понедельник, 20 октября, стало известно о смерти музыканта культовой украинской группы Green Grey Андрея Яценко ("Дизеля"). Вероятной причиной смерти 55-летнего артиста называют проблемы с сердцем.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники из окружения музыканта. Информацию также подтвердили режиссер и клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта ("Фагот").

"Друзья говорят, что последние дни он жаловался на проблемы с сердцем", – ответил Виктор Придувалов на вопрос о причине смерти музыканта.

Виктор Придувалов – известный режиссер музыкальных видео, в частности для группы Green Grey и других известных исполнителей. Об Андрее Яценко он вспоминает так: "Во-первых, он был невероятно талантливым музыкантом, во-вторых – настоящим энерджайзером! У него всегда было столько идей, что не все успевал реализовать – на несколько жизней хватило бы любому другому человеку. У нас были разные отношения: то дружили, то ссорились – все, как в настоящем рок-н-ролле. Но дружить он умел действительно".

Музыкант Олег Михайлюта тоже предположил в разговоре с OBOZ.UA, что это могут быть проблемы с сердцем: "Я думаю это все же сердце, но стопроцентной информации у меня нет".

Ранее OBOZ.UA писал, что о смерти Андрея "Дизеля" Яценко сообщил украинский продюсер, музыкант и основатель группы "Вхід у змінному взутті" (ВУЗВ) Александр Стеганов (Стеганoff) на Facebook. Информацию подтвердили и другие участники группы Green Grey, обновив обложку своих страниц на фото со свечой. На личной странице Андрея Яценко в Facebook также изменили профильную фотографию, добавив черную ленту.

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 года в Киеве. Он был гитаристом, композитором и лидером группы Green Grey, которая стала символом украинского рока 1990-х и 2000-х. После начала полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, организовывая эвакуацию семей за границу, а позже подписал контракт с батальоном ТрО "Мрия". В батальоне занимался противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороной, совмещая службу с музыкальным творчеством.

