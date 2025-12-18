Что сделать, чтобы радиаторы грели лучше: простая задача

Поскольку температура на улице резко падает, потребность в отоплении тут же возрастает. Когда дело доходит до всегда надежного радиатора, достаточно нескольких распространенных ошибок, чтобы снизить его эффективность и расходовать энергию, в то же время добавляя дополнительную (и, откровенно говоря, ненужную) нагрузку на ваш котел.

Некоторые из этих ошибок легко совершить, поскольку они являются частью нашей повседневной жизни, и мы даже не задумываемся о них. Учитывая это, важно понимать, как работает ваша система отопления, и внесение небольших, но необходимых изменений может уменьшить потребление энергии, сохраняя при этом тепло в вашем доме, пишет Express.

На самом деле, существует одна чрезвычайно распространенная проблема с радиаторами, которую мы все обычно игнорируем – и она может стоить нам немало. К счастью, эксперты объяснили, как легко решить эту распространенную проблему.

Избавьтесь от холодных пятен на радиаторах

Хотя холодные пятна на радиаторах кажутся безобидными, они обычно свидетельствуют о скоплении воздуха или шлама. Если их не убирать, они, как правило, снижают эффективность нагрева радиаторов и создают лишнюю нагрузку на котлы.

Простое решение – прокачать радиаторы. Для этого обычно нужен лишь ключ для радиатора. Постоянные холодные участки могут свидетельствовать о необходимости профессиональной промывки системы.

Как прокачать радиатор

Все, что вам нужно:

Ключ для прокачки радиатора (или отвертка с плоской головкой для более современных радиаторов)

Ткань/старое полотенце

Контейнер.

Первый шаг в этом процессе – включить отопление и хорошо проверить радиаторы во всем доме – будьте осторожны, чтобы не обжечься. На что обратить внимание: холодные участки и странные булькающие звуки.

Далее выключите отопление и начните прокачивать поврежденные радиаторы. Важно держать под рукой контейнер и старое полотенце, когда вы будете обходить отопительные приборы.

После выключения отопления найдите вентиль радиатора и с помощью ключа или отвертки откройте его. Не забудьте повернуть против часовой стрелки. Для ненадежных вентилей используйте ткань для лучшего захвата.

Слегка откройте клапан, пока не услышите шипящий звук, который означает, что выходит задержанный воздух. Как только звук прекратится, начнет вытекать вода, которую можно собрать в контейнер.

После того, как вода или шлам выйдут, снова затяните вентиль радиатора и удалите любые излишки.

