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Дочь-копия украинки Миллы Йовович произвела фурор на красной дорожке в Венеции: три образа, от которых невозможно оторвать взгляд. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,6 т.
Дочь Миллы Йовович произвела фурор на красной дорожке
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18-летняя Эвер Андерсон, дочь уроженки Украины Миллы Йовович, эффектно дебютировала на Венецианском кинофестивале. Молодая актриса приехала на премьеру фильма "Отец Джо", где сыграла одну из главных ролей, а для выходов в Венеции выбрала три эффектных образа от Dior.

Каждый из них был выполнен в духе классического голливудского гламура, отмечают в Vogue.

Для пресс-дня Эвер Андерсон выбрала винтажное прозрачное белое платье

Для пресс-дня Эвер Андерсон выбрала винтажное прозрачное белое платье из шелка и органзы, созданное еще в 1930-х годах.

Она дополнила наряд винтажными украшениями Christian Dior 1980-х годов. Завершили образ зеленые туфли на каблуке от Dior и мягкий кожаный клатч жемчужного оттенка.

Второй выход актрисы был гораздо более романтичным. Для официальной фотосессии Эвер надела розовое платье Dior из коллекции осень-2026.

Второй выход актрисы был гораздо более романтичным

Платье без бретелек украшали объемные детали, напоминавшие волны. При движении они развевались вокруг актрисы, создавая необычный эффект.

"Мне показалось, будто меня перенесли в другое измерение цветов, а потом выплюнули в виде гибрида человека и цветка. Платье двигалось вместе со мной – это было просто великолепно!" – описала свой образ Эвер.

А для премьеры "Отца Джо" дочь Миллы Йовович выбрала третий наряд от Dior – полупрозрачное платье-комбинацию из коллекции Resort 2027. Ее поверхность покрывали "цветочные" пайетки, которые переливались под вспышками фотокамер.

Для премьеры дочь Миллы Йовович выбрала третий наряд от Dior

На этот раз Эвер сделала ставку на сдержанный макияж и естественный оттенок губ. Волосы она оставила распущенными и слегка волнистыми.

Отметим, что Андерсон является официальной амбассадором Dior. Она признавалась, что ей близко видение креативного директора модного дома Джонатана Андерсона, с которым ее объединяет любовь к кино и сторителлингу.

Напомним, в феврале 2026 года Милла Йовович и Эвер Андерсон впервые за долгое время вместе появились на премьере фильма "Дракула" в Лос-Анджелесе. Тогда Эвер вышла перед фотографами в черно-белом полосатом платье с длинными рукавами, а Йовович выбрала образ с мини-юбкой, кремовой рубашкой и джинсовой курткой.

Милла Йовович с 18-летней дочерью.

Эвер – старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола В. С. Андерсона. Супруги также воспитывают дочерей Дашиэл Эдан и Осиан Ларк Эллиот.

Сейчас 18-летняя Андерсон живет в Париже и развивает карьеру в кино и модельном бизнесе.

Как писал OBOZ.UA, внешний вид Миллы Йовович не на шутку напугал ее поклонников во время Недели моды в Париже. Она появилась перед публикой с покрасневшими глазами и довольно уставшим выражением лица. Многие поклонники звезды заметили, что она была совершенно не похожа на саму себя.

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