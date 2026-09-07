Дочь-копия украинки Миллы Йовович произвела фурор на красной дорожке в Венеции: три образа, от которых невозможно оторвать взгляд. Фото

18-летняя Эвер Андерсон, дочь уроженки Украины Миллы Йовович, эффектно дебютировала на Венецианском кинофестивале. Молодая актриса приехала на премьеру фильма "Отец Джо", где сыграла одну из главных ролей, а для выходов в Венеции выбрала три эффектных образа от Dior.

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Каждый из них был выполнен в духе классического голливудского гламура, отмечают в Vogue.

Для пресс-дня Эвер Андерсон выбрала винтажное прозрачное белое платье из шелка и органзы, созданное еще в 1930-х годах.

Она дополнила наряд винтажными украшениями Christian Dior 1980-х годов. Завершили образ зеленые туфли на каблуке от Dior и мягкий кожаный клатч жемчужного оттенка.

Второй выход актрисы был гораздо более романтичным. Для официальной фотосессии Эвер надела розовое платье Dior из коллекции осень-2026.

Платье без бретелек украшали объемные детали, напоминавшие волны. При движении они развевались вокруг актрисы, создавая необычный эффект.

"Мне показалось, будто меня перенесли в другое измерение цветов, а потом выплюнули в виде гибрида человека и цветка. Платье двигалось вместе со мной – это было просто великолепно!" – описала свой образ Эвер.

А для премьеры "Отца Джо" дочь Миллы Йовович выбрала третий наряд от Dior – полупрозрачное платье-комбинацию из коллекции Resort 2027. Ее поверхность покрывали "цветочные" пайетки, которые переливались под вспышками фотокамер.

На этот раз Эвер сделала ставку на сдержанный макияж и естественный оттенок губ. Волосы она оставила распущенными и слегка волнистыми.

Отметим, что Андерсон является официальной амбассадором Dior. Она признавалась, что ей близко видение креативного директора модного дома Джонатана Андерсона, с которым ее объединяет любовь к кино и сторителлингу.

Напомним, в феврале 2026 года Милла Йовович и Эвер Андерсон впервые за долгое время вместе появились на премьере фильма "Дракула" в Лос-Анджелесе. Тогда Эвер вышла перед фотографами в черно-белом полосатом платье с длинными рукавами, а Йовович выбрала образ с мини-юбкой, кремовой рубашкой и джинсовой курткой.

Эвер – старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола В. С. Андерсона. Супруги также воспитывают дочерей Дашиэл Эдан и Осиан Ларк Эллиот.

Сейчас 18-летняя Андерсон живет в Париже и развивает карьеру в кино и модельном бизнесе.

Как писал OBOZ.UA, внешний вид Миллы Йовович не на шутку напугал ее поклонников во время Недели моды в Париже. Она появилась перед публикой с покрасневшими глазами и довольно уставшим выражением лица. Многие поклонники звезды заметили, что она была совершенно не похожа на саму себя.

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