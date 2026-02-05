Уроженка Украины Милла Йовович впервые за долгое время вышла на красную дорожку с дочкой, которая растет ее копией. Фото

Во вторник, 3 февраля, 50-летняя актриса Милла Йовович, уроженка Украины, посетила премьеру фильма "Дракула" в Лос-Анджелесе, США, не одна, а в компании своей старшей дочери, 18-летней Эвер Андерсон. Этот выход стал особенным, ведь звездный дуэт крайне редко появляется вместе на публичных мероприятиях.

Эвер растет буквально "вылитой копией" своей знаменитой матери, подтверждают в People. Девушка уверенно идет по стопам звезды "Обители зла", активно развивая карьеру в моделинге и киноиндустрии.

Для светского мероприятия Эвер выбрала стильное черно-белое полосатое платье с длинными рукавами, которое дополнила свободными замшевыми сапогами цвета тауп в стиле 2010-х. Ее образ завершали распущенные длинные каштановые волосы со светлым мелированием.

В то же время Йовович для мероприятия выбрала образ в темных тонах: черные колготки, мини-юбку, кремовую рубашку и джинсовую куртку оверсайз. Наряд она дополнила серебряными туфлями с острым носком, красной сумкой через плечо и черно-серебряным колье в виде цепочки.

Эвер – первенец Йовович и режиссера Андерсона. Супруги также воспитывают еще двоих детей – 10-летнего Дашиэла Эдана и 6-летнего Осиана Ларка Эллиота. Пара поженилась в 2009 году после знакомства на съемках первой части франшизы "Обитель зла", которую Андерсон режиссировал.

Ранее актриса признавалась, что именно эта кинематографическая серия изменила ее жизнь. Она отмечала, что франшиза сделала ее сильнее и подарила семью.

