Неузнаваемая Милла Йовович на подиуме напугала фанатов: почему сеть обсуждает внешность актрисы родом из Украины. Фото

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович вышла на подиум во время показа новой коллекции бренда Miu Miu в рамка Недели моды в Париже. Однако внимание поклонников знаменитости было приковано не к ее наряду, а к внешности.

Видео дня

Дело в том, что она предстала перед публикой с покрасневшими глазами и довольно уставшим выражением лица. Немало фанатов звезды заметили, что она была совершенно не похожа сама на себя.

Милла Йовович продефилировала в оригинальном образе, где были соединены жакет, кожаный фартук, босоножки, а также яркий шарфик. Стилисты аккуратно собрали волосы звезды и почти не наносили на ее лицо макияж.

На протяжении всего показа актриса смотрела в одну точку перед собой, а в определенный момент в уголках ее глаз даже можно было заметить слезы. Это не на шутку напугало фанатов артистки, ведь они волнуются, что у нее могло произойти что-то плохое.

"Она имеет такой вид, будто чувствует боль".

"Она так устала".

"Она будто очень сильно плакала перед тем, как выйти".

Другие пользователи сети отметили, что сначала вообще не узнали Миллу Йовович, ведь она якобы похожа на мужчину:

"Милла Йовович вернулась на подиум после стольких лет, что и не сосчитать! Это был настоящий сюрприз. Сначала я подумала, что это просто кто-то похожий на нее. Но когда проверила, то оказалось, что это действительно Милла Йовович.

"Милла Йовович выглядит как разъяренный мужчина".

Что известно об актрисе

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975-го и первые пять лет жизни провела в Украине. В течение года она посещала детский сад в городе Днепр, а позже с мамой переехала в Киев. В январе 1981-го семья актрисы эмигрировала в США, ведь ее отцу не дали визу в СССР. Там артистка посещала общественную школу и довольно быстро выучила английский язык.

Развиваться в сфере моделинга Милла Йовович начала еще в 9 лет. Тогда она появилась на обложке итальянского журнала Lei. После этого фотографии звезды украсили первые страницы еще 15 известных глянцев, поэтому в седьмом классе она решила покинуть школу, чтобы полноценно сосредоточиться на работе модели.

Уже в 13 лет Йовович снялась в своем первом фильме "Слияние двух месяцев". Актерский талант знаменитости не остался без внимания режиссеров, поэтому ее начали приглашать присоединяться ко многим успешным проектам, таким как "Ночной поезд в Катманду", "Посланница: История Жанны д'Арк", "Пятый элемент", "Образцовый самец" и другим.

Милла Йовович неоднократно публично называла себя "американской украинкой". Более того, после начала большой войны звезда активно выражала поддержку соотечественникам и призывала мир помогать Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что оскароносная актриса Джулианн Мур напугала фанатов своим видом без фотошопа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!