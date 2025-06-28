'Для наших омбудсменов': Верка Сердючка иронично отреагировала на скандал из-за русскоязычных песен

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в эффектном образе Верки Сердючки, впервые высказался о громком скандале, разгоревшемся вокруг него из-за исполнения композиций на русском. Во время недавнего концерта в Одессе звезда иронично отреагировал на критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Музыкальное шоу артист начал словами: "Привет, Одесса! Со Всемирным днем намбуцмена".

Видео дня

Верка Сердючка даже посвятила государственному деятелю новую композицию, которая, кстати, написана на соловьином. Видео с мероприятия обнародовали поклонники знаменитости в соцсети TikTok.

В перерыве между хитами Андрей Данилко решил немного пообщаться с фанатами. Знаменитость саркастически отметил, что в последнее время все настолько зациклились на скандале с ним, что даже забыли о значительно более серьезных проблемах в мире.

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", – проговорил артист.

Напомним, что 13 июня состоялся концерт Верки Сердючки в Киевском Osocor Residence, где со сцены прозвучали треки на языке страны-агрессора. Решение звезды не исключать эти музыкальные работы из своего репертуара вызвало сильное возмущение у ведущего Виктора Дяченко. Он подал на знаменитость официальную жалобу языковому омбудсмену Тарасу Креминю.

Государственный деятель довольно быстро отреагировал на недовольство ведущего. Уполномоченный по защите государственного языка заявил, что выступление Андрея Данилко является "грубым нарушением" статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Тогда он даже обращался в полицию и хотел, чтобы шоумен понес наказание.

Однако со временем риторика Тараса Креминя несколько изменилась. Языковой омбудсмен сообщил, что Данилко не будет наказан за выступление с композициями, написанными на русском, так как это не противоречит действующему законодательству.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский поэт рассказал интересные факты об Андрее Данилко, который платил ему бешеные деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!