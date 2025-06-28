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"Для наших омбудсменов": Верка Сердючка иронично отреагировала на скандал из-за русскоязычных песен

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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'Для наших омбудсменов': Верка Сердючка иронично отреагировала на скандал из-за русскоязычных песен

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в эффектном образе Верки Сердючки, впервые высказался о громком скандале, разгоревшемся вокруг него из-за исполнения композиций на русском. Во время недавнего концерта в Одессе звезда иронично отреагировал на критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Музыкальное шоу артист начал словами: "Привет, Одесса! Со Всемирным днем намбуцмена".

Видео дня

Верка Сердючка даже посвятила государственному деятелю новую композицию, которая, кстати, написана на соловьином. Видео с мероприятия обнародовали поклонники знаменитости в соцсети TikTok.

В перерыве между хитами Андрей Данилко решил немного пообщаться с фанатами. Знаменитость саркастически отметил, что в последнее время все настолько зациклились на скандале с ним, что даже забыли о значительно более серьезных проблемах в мире.

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", – проговорил артист.

"Для наших омбудсменов": Верка Сердючка иронично отреагировала на скандал из-за русскоязычных песен

Напомним, что 13 июня состоялся концерт Верки Сердючки в Киевском Osocor Residence, где со сцены прозвучали треки на языке страны-агрессора. Решение звезды не исключать эти музыкальные работы из своего репертуара вызвало сильное возмущение у ведущего Виктора Дяченко. Он подал на знаменитость официальную жалобу языковому омбудсмену Тарасу Креминю.

"Для наших омбудсменов": Верка Сердючка иронично отреагировала на скандал из-за русскоязычных песен

Государственный деятель довольно быстро отреагировал на недовольство ведущего. Уполномоченный по защите государственного языка заявил, что выступление Андрея Данилко является "грубым нарушением" статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Тогда он даже обращался в полицию и хотел, чтобы шоумен понес наказание.

"Для наших омбудсменов": Верка Сердючка иронично отреагировала на скандал из-за русскоязычных песен

Однако со временем риторика Тараса Креминя несколько изменилась. Языковой омбудсмен сообщил, что Данилко не будет наказан за выступление с композициями, написанными на русском, так как это не противоречит действующему законодательству.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский поэт рассказал интересные факты об Андрее Данилко, который платил ему бешеные деньги.

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