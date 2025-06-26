'Он стал заложником Верки Сердючки'. Украинский поэт рассказал интересные факты об Андрее Данилко, который платил ему бешеные деньги

Украинский поэт, телеведущий, композитор и шоумен Константин Гнатенко поделился интересными деталями своего сотрудничества с Андреем Данилко – звездой, известной под сценическим образом Верки Сердючки. По словам артиста, хотя они поддерживают дружеские отношения, певец всегда настаивал на оплате за написанные песни, несмотря на то, что сам Гнатенко часто дарил тексты без гонорара. Он также поделился личными наблюдениями о Данилко как человеке, который оказался в плену собственного сценического образа.

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Кроме воспоминаний о совместных проектах, Гнатенко в интервью "Балючі теми" поднял тему сложностей заработка творчеством в Украине. Он признался, что иногда был вынужден продавать свои песни без указания авторства, потому что нуждался в деньгах. А еще заявил, что государство не защищает авторские права художников должным образом – в частности, когда произведения попадают в школьные учебники без выплат авторам.

"Данилко нормально платил, но в основном песни дарились. Я на этом фактически не зарабатывал. Творчеством очень трудно в Украине зарабатывать. Первое – тебя обворовывает государство, твой стих попадает в учебник, это Министерство образования печатает. Это миллионные тиражи, автор должен был бы получить что-то", – возмутился поэт.

В то же время он не скрывает уважения к Данилко как к многогранной и интеллектуальной личности: "Он интеллектуальный человек. Он очень глубокий человек, и, к сожалению, он заложник образа Верки Сердючки. Он страдает. Часто говорит, что он уже все (устал от сценического образа. – Ред.), но есть коллектив, есть люди, которые рядом с ним, и у них есть дети, у них есть семьи. Поэтому он должен переть этот плуг. Хотя он человек достаточно глубокий и очень разносторонний".

Интересно, что ранее Константин Гнатенко писал песни и для самого Данилко. Он был автором хитов "Поезд Киев-Одесса" и "Ты ушел к другой". И хоть знаменитости дружили, но певец твердо стоял на том, чтобы любая работа была оплаченной.

"Андрей настаивал на том, что надо все равно взять деньги. У него такая позиция. Так вот такая черта: мы друзья, но деньги возьми. Я не буду называть эти суммы", – добавил композитор.

По его словам, эти песни не переводились на украинский, и, возможно, так и останутся частью прошлого. "Счастье, что Андрей их не переводит. Пусть они как история останутся, и пусть живут в архивах, что был такой момент в нашей жизни", – подытожил поэт.

Однако в его практике были случаи, когда ради финансовой выгоды он продавал песни без указания авторства. "Бывало, я продавал песни задорого. Имею грех – без авторства. Есть такой человек – хочет быть автором песни, а я знаю что мне нужны деньги. Я могу написать таких еще очень много. За такие песни я получил больше всего от 1000 долларов. Но таких было очень мало", – признался Гнатенко, подчеркивая, что не гордится подобной практикой, но понимает ее как вынужденный шаг.

Ранее OBOZ.UA писал, что Константин Гнатенко назвал современных звезд, которых не воспринимает. Некоторых таких артистов сейчас многие называют "иконами" музыки в Украине.

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