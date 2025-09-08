'Угрожали прийти домой и убить всех': Повалий призналась, какую цену заплатила за предательство Украины и сколько денег вывезла в РФ

Когда-то одна из самых узнаваемых звезд украинской эстрады, сегодня Таисия Повалий скорее героиня громких скандалов и чужих анекдотов. Ее имя годами ассоциировалось с большими сценами, телевизионными хитами и статусом "голоса нации". Теперь же каждое появление артистки в медиа вызывает не аплодисменты, а шквал критики и вопросов: почему она выбрала Москву вместо Киева и что на самом деле потеряла, убегая от "бури" в "безопасное" Подмосковье.

Видео дня

Предательница призналась росмедиа, что потеряла практически все: друзей, статус "народной любимицы" и теплые отношения с единственным сыном. По ее словам, мгновенно все отвернулись, а сын трижды назвал предательницей.

Певица не скрывает, что длительное молчание на фоне российской агрессии превратилось для нее в личную драму. По ее словам, именно из-за переезда она оказалась под шквалом обвинений и откровенных угроз.

"Для меня это был шок. Я не верила, что тебя все любят, обожают, а потом в один момент ты просто оказался предателем. Мне даже угрожали. Они угрожали прийти домой и убить всех. Было страшно. Они убивали людей, мои друзья", – сказала Повалий. Она утверждает, что угрозы поступали после ее публичных заявлений и решения перевезти в Подмосковье мать, потому что "боялась за ее состояние и безопасность".

Потери и финансовый минимум

После окончательного переезда, рассказывает предательница, в Украине ее дом обыскали, изъяли договоры, документы, а недвижимость арестовали. Фактически пришлось начинать с нуля.

Тогда ее мама принесла "небольшие" сбережения – 10 тысяч долларов, призналась предательница. Именно эти средства, по ее словам, стали стартом "новой" жизни в РФ.

Несмотря на резкое падение популярности в Украине, в России Повалий продолжила выступать, постепенно "восстанавливая" карьеру. Однако с сыном Денисом контакт не налажен: он переехал в Испанию, дистанцировался от матери и даже в день ее рождения написал публичное "с юбилеем, трижды изменник".

Артистка предполагает, что сын первую "измену" видит еще в ее разводе с отцом, вторую – объяснить отказывается, а третьей четко называет переезд в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, сын предательницы Повалий решил судиться с Украиной из-за конфискованного имущества матери. Однако его адвокат отказался от дела. Он оценил шансы сына предательницы выиграть суд в 3%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!