Украинская телеведущая озвучила неожиданный факт из жизни предательницы Ани Лорак во времена Евромайдана

Телеведущая и актриса Ирина Хоменко, которая в свое время тесно общалась с певицей-предательницей Ани Лорак, поделилась малоизвестным фактом из ее биографии. По словам журналистки, во время участия в шоу "Голос страны" артистке поступали угрозы от кого-то из коллег, кто пытался вытеснить ее из украинского шоу-бизнеса. Однако имени этого человека она не назвала.

Инциденты, о которых упомянула Ирина Хоменко, произошли во время участия Ани Лорак в четвертом сезоне "Голоса страны". Тогда певица была тренером шоу, съемки которого проходили в Киеве прямо во время Евромайдана в 2014 году. Об этом телеведущая рассказала в интервью OBOZ.UA.

"У нее во время "Голоса страны" были сложные жизненные обстоятельства – она рассказывала нам об этом, – говорит Ирина Хоменко, которая находилась в команде Ани Лорак как конкурсантка. – Поступали угрозы, очень волновалась за ребенка. Ее пытались вытеснить из шоу-бизнеса как конкурентку".

Хоменко также вспомнила, что на "Голосі країни" Лорак производила впечатление вовлеченной наставницы, которая вкладывалась в подопечных. Певица работала судьей четвертого сезона "Голосу країни" в компании со Святославом Вакарчуком, грузинской исполнительницей Тамарой Гвердцители и российским певцом Сергеем Лазаревым. Снимался проект в начале 2014 года, премьера состоялась в марте. "Надо признать, что она работала на проекте с отдачей – была максимально заинтересована абсолютно всеми подопечными. И из того сезона вышло немало артистов, которые стали известными: Саша Зарицкая, группа KAZKA – тоже у Ани Лорак, Никита Алексеев – также она тренировала. Анна Корсун (певица MARUV) была в команде Сергея Лазарева. Это был достаточно плодотворный сезон "Голоса страны", – рассказала телеведущая.

Однако, по словам Ирины Хоменко это никак не оправдывает певицу, которая даже после 24 февраля 2022 года осталась жить и работать в РФ: "Каждый сам для себя решал, как поступить после начала российской агрессии – по совести к своей стране или нет. У человека всегда есть выбор, кто бы что ни говорил".

Телеведущая говорит, что пыталась связаться с бывшим тренером, когда началось полномасштабное вторжение, но ответа так и не получила: "Я написала Ани Лорак, реакции не было – ноль. Я писала, писала, пока не поняла: ее просто нет. Каждый человек в такой момент делает выбор. Война всегда черно-белая: либо ты на одной стороне, либо на другой. Нет тонов, нет цветов. Убивают детей, женщин, мужчин. Поэтому для меня она перестала быть человеком, с которым хочу иметь дело: отписалась в соцсетях, заблокировала везде – и больше не хочу ничего общего".

