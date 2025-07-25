Иво Бобул, который с детства знал Ани Лорак, назвал настоящую причину, почему певица предала Украину: это не деньги

Народный артист Украины Иво Бобул объяснил, почему певица Ани Лорак, которая с 24 февраля 2022 года молчит о полномасштабной войне, предала Родину и активно зарабатывает кровавые рубли в России. По словам исполнителя, который знал запроданку с самого детства, ведь они оба из Черновицкой области, она покинула украинскую сцену и переехала в страну-агрессора не из-за денег, а негативного отношения к себе.

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Об этом он заявил в интервью для проекта "Наодинці". Кроме того, по словам знаменитости, ему очень жаль, что с исполнительницей все произошло именно так.

"Нет, там не деньги, а совсем другое. Если углубиться, почему она уехала, то есть вопросы. Возможно, она бы и не уехала, если бы здесь было иначе. Я считаю, что ее выжили из украинского шоу-бизнеса. Она здесь всем мешала, была очень мощная. Куда ехать, если о тебя начинают вытирать ноги. Я не говорю, что это правда, но я чувствовал, почему она ушла. Здесь что-то не так", – высказался звезда.

Иво Бобул отметил, что иногда бывают ситуации, когда люди начинают сильно поливать грязью артистов из-за определенных действий. По его мнению, такое поведение общественности имеет действительно негативное влияние, ведь не все могут справиться с этим давлением.

Напомним, что по информации одного из российских агентств, Ани Лорак официально стала гражданкой страны-агрессора. Она получила паспорт РФ 9 июня 2025 года, не меняя личных данных. Документ был выдан на ее настоящее имя – Каролина Куек.

Впоследствии блогер-сплетник Богдан Беспалов раскрыл, что такое решение исполнительница приняла не просто из-за "любви" к России, но и финансовой выгоды. По его словам, получив гражданство РФ, Ани Лорак будет платить минимальные налоги.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что телеведущий раскрыл главную черту характера Ани Лорак, из-за которой она продалась России.

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