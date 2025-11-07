'Всегда была гнилой'. Бывшие друзья Повалий поделились личными воспоминаниями о предательнице и раскрыли, почему она продалась России

Бывшие друзья и коллеги певицы-уроженки Киевщины Таисии Повалий, которая предала Украину и сейчас активно поет дифирамбы кровавой политике Кремля, рассказали о ней несколько интересных историй. Они отметили, что исполнительница всегда была "гнилым человеком", поэтому совсем не были удивлены, когда она продалась за кровавые рубли.

Видео дня

Личными воспоминаниями о путинистке ее бывшие товарищи поделились в комментариях под постом главного режиссера фестиваля "Шлягер года" Анжелы Норбоевой в Facebook. Она обнародовала фрагмент из интервью Повалий, где та расхваливала страну-агрессора.

Во время разговора с российской ведущей предательница выдала, что очень рада жить в Москве, мол, только там она может чувствовать себя в безопасности, ведь в Киеве все было совсем не так. Кроме того, Таисия Повалий спела несколько строк из своих композиций, в которых рассказала о "искренней любви к РФ".

"Я знаю Таю с 1991 года, когда она приходила к нам на радио. Я знала и видела все ее трансформации – от тетушки в нутриевом кожухе с рыжими, посеченными волосами, подвязанными красным платком. Мы платили ей 25$ и она стояла на бэк-вокале на наших концертах. Потом появился Лихута, "Славянский базар", пластические операции и Повалий – дива! Она была Звездой в Украине! Ее гонорары зашкаливали. Лично я платила ей десятки тысяч долларов! А теперь ее спасла Россия! Фу! Мерзость!", – написала Анжела Норбоева.

Своими воспоминаниями о предательнице поделилась ее бывшая подруга, Жанна Савченко. По словам женщины, они познакомились в 1992 году на фестивале в Трускавце. Повалий и Савченко нередко ходили друг к другу в гости и хорошо общались, но в один момент все изменилось. Как отметила бывшая подруга предательницы, когда та познакомилась с продюсером и своим будущим мужем Игорем Лихутой, ее карьера пошла вверх, а вместе с тем появилось "головокружение от успеха".

"Тая покатилась вниз. Какого-то черта поперлась в политику, не вылезала из России, говорила бред про Майдан. Я не удивлена ее предательству. Она всегда была гнилой изнутри. Чего ей не хватало в Украине? "Золотой голос", народная артистка, большие гонорары. Бог все видит! Ей еще откликнется. Пыталась писать культурно, но не выдерживаю. С*чка она", – написала женщина.

Откликнулась в комментариях и бывшая бэк-вокалистка Таисии Повалий. Она отметила, что поняла истинную сущность предательницы еще в 20 лет: "Никогда человек не станет на сторону зла, если он человек. Но мы разные люди. Кому-то ничего не мешает быть убийцей, насильником, лжецом. Именно поэтому и Повалий это не мешало".

Как отметила жена покойного композитора Игоря Поклада, в свое время они тоже поддерживали связь с Повалий. У опермейстера и предательницы день рождения в один день – 10 декабря, поэтому они звонили друг другу для поздравлений. Но со временем все изменилось.

Просмотрев ролик со всеми возмутительными высказываниями Повалий, не смог сдержать эмоций и народный артист Украины Павел Зибров. Он лаконично написал: "Боженька все видит – ей будет по заслугам".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Повалий призналась, какую цену заплатила за измену Украине и сколько денег вывезла в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!