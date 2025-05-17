'Непутевое дитятко, даже школу не закончила'. Народная артистка Украины 'врезала' Ани Лорак за предательство

Народная артистка Украины Инесса Братущик прокомментировала предательскую позицию двух известных певиц – Таисии Повалий и Ани Лорак, с которыми работала на одних концертных площадках. По словам Братущик, Ани Лорак не стала патриоткой своей страны, потому что даже во взрослом возрасте напоминает по уровню развития "непутевое дитятко".

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А в окружении Повалий, как считает певица, все решали всегда только деньги. Об этом Инесса Братущик рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Да, я их в свое время знала очень хорошо, – говорит Инесса Братущик о Повалий и Ани Лорак, – Но теперь даже слышать не хочу! И никогда в жизни на одну сцену с ними не выйду. Нет ничего хуже, чем предательство. И я, откровенно говоря, не понимаю, почему до сих пор о них вспоминают в медиа. У этих женщин уже нет ничего украинского, кроме крови. Это предательницы".

"Что касается Ани Лорак, признаюсь, что мне ее немного даже жалко, – продолжает певица, – Ребенком даже не закончила школу, жила в интернате. О чем мы говорим? Да, родилась и росла в славном украинском уголке – Черновцах, но не успели ей привить любви к нашей земле, понимаете? Она всю взрослую жизнь говорила на русском. Как раз о ней я меньше всего думала – это просто непутевый ребенок. А вот Тая Повалий – это другая история. Талантливая певица, которая в сознательном возрасте отрекается от своей земли – это позор. Но, знаете, там всегда все решали деньги. Поэтому продались – и пусть. Забудьте! Для меня, например, их теперь не существует".

Ранее OBOZ.UA писал, что известный украинский продюсер Алексей Гончаренко предположил, почему Таисия Повалий и Ани Лорак, с которыми в свое время активно работал, предали свою страну. По словам Гончаренко, Ани Лорак "не настолько интеллектуалка, чтобы иметь взгляды, принципы, ценности". Продюсер также добавил, что решение Повалий поддерживать российскую агрессию не стало для него неожиданностью, ведь певица годами поддерживала пророссийскую партию, проживая в Украине.

Полное интервью с Инессой Братущик читайте на OBOZ.UA здесь.

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