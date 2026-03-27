Автор 'Гарри Поттера' Джоан Роулинг эмоционально высказалась о сериале после выхода первого трейлера

Британская писательница Джоан Роулинг, которая создала серию романов о Гарри Поттере, выразила свое отношение к будущему сериалу от HBO, который снимают по мотивам ее культовых произведений. Просмотрев первый тизер к кинокартине, автор эмоционально отметила, что очень довольна результатом.

У писательницы не возникает сомнений, что проект будет действительно чем-то фантастическим. Об этом она заявила в социальной сети X, отвечая на небольшое обращение другого юзера, где он написал: "Эй, Джоан Роулинг. Трейлер нового сериала о Гарри Поттере выглядит замечательно. Я уже не могу дождаться, и, как мне кажется, остальной мир тоже".

"Это будет просто невероятно. Я очень довольна работой", – высказалась писательница о предстоящем проекте.

Заметим, что телеканал HBO Max показал трейлер к сериалу "Гарри Поттер" 25 марта и тогда же раскрыл дату выхода дебютных эпизодов. Фанаты кинокартины смогут окунуться в волшебный мир школы Хогвартс уже на Рождество 2026 года. Как отметили создатели, первый сезон будет детальной экранизацией вступительного романа саги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

Однако после выхода трейлера мнения аудитории относительно будущего сериала разделились. Одни зрители считают, что проект будет действительно фантастическим и глубже раскроет детали любимой многими истории. Другие же откровенно раскритиковали стилизацию работы, мол, в картине для детей должно быть больше насыщенных цветов и оригинальных декораций, чем этого добавили создатели.

К активной дискуссии присоединились и фанаты мира Гарри Поттера из Украины. Немало юзеров положительно отозвались о долгосрочном формате сериала, ведь актеры будут взрослеть вместе со зрителями. Однако некоторые из украинцев отнеслись к тизеру довольно критически – они выразили недовольство из-за "пластиковой" картинки, слишком "вылизанного" вида героев и потери особой атмосферы, которой были пронизаны первые фильмы.

