Гарри, Рон и Гермиона из нового сериала 'Гарри Поттер' впервые вместе вышли на красную дорожку. Фото будущих суперзвезд

Юные актеры будущего сериала "Гарри Поттер" Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон, которые перевоплотятся в роли Гарри Поттера, Рональда Уизли и Гермионы Грейнджер соответственно, впервые появились на красной дорожке. Они вместе посетили торжественную вечеринку по случаю официального запуска HBO Max в Великобритании и Ирландии, которая состоялась в известном концертном зале Лондона Queen Elizabeth Hall.

Будущие суперзвезды уже почувствовали первый вкус славы, ведь мгновенно привлекли к себе внимание всех присутствующих на мероприятии, более того, находились под прицелом камер фотографов. Однако, несмотря на определенное давление от заинтересованности окружающих, юные актеры имели довольно уверенный вид, приветливо улыбались в объективы и взаимодействовали между собой.

Доминик Маклафлин предстал перед публикой в монохромном джинсовом костюме, который соединил с контрастной белой футболкой и комфортными кроссовками. Волосы исполнителя роли Гарри Поттера были слегка хаотично уложены, а холодное освещение хорошо выделяло его веснушки.

Арабелла Стэнтон засияла на красной дорожке в изысканном изумрудном платье. Стилисты сделали Гермионе Грейнджер из нового сериала "Гарри Поттер" легкие локоны, а несколько передних прядей собрали назад, чтобы открыть лицо.

Аластер Стаут появился на вечеринке в трендовом аутфите, в котором скомбинировал светло-серые джинсы, объемную куртку из денима и футболку. Рыжие волосы актера, которые стали главной фишкой Рональда Уизли, закрутили в небольшие локоны.

Напомним, что HBO Max уже показал первый тизер будущего сериала о Гарри Поттере и сообщил аудитории радостную новость – дебютные эпизоды проекта будут доступны для просмотра уже на Рождество этого года. Первый сезон станет детальной экранизацией вступительного романа саги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

