Объявлена дата выхода сериала 'Гарри Поттер': все, что мы знаем о нем

Премьера сериала "Гарри Поттер" от канала НВО состоится раньше, чем надеялись фанаты. Вместе с публикацией первого трейлера шоу, авторы раскрыть дату его выхода – дебютные серии станут доступны уже в этом году на Рождество.

Видео дня

Как сообщили в НВО, первый сезон станет детальной экранизацией вступительного романа саги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Сюжетная линия будет рассказывать об 11-летнем Гарри, который получает письмо о зачислении в школу магии Хогвартс. Перед парнем предстает целая вселенная магии и настоящей дружбы, но вместе с чарами приходит и смертельная угроза – давний враг, который годами ждал его возвращения.

В трейлере зрителям представили ключевых персонажей: Гарри, Рона, Гермиону, Драко, профессора Снейпа, Макгонегел, Хагрида и мастера палочек Олливандера. В видео можно увидеть, как Гарри подвергается травле в обычной школе, а также момент получения письма из Хогвартса и его первую встречу с Хагридом.

За разработку сериала отвечает тандем, известный по хиту "Наследники". Так Франческа Гардинер выступает шоураннером и сценаристом, а Марк Майлод стал режиссером нескольких эпизодов. Оба также являются исполнительными продюсерами вместе с Дэвидом Гейманом и самой автором магической вселенной Джоан Роулинг.

Создатели также представили масштабный каст, который сочетает молодых дебютантов и признанных звезд кино и телеэкрана:

Доминик Маклафлин – Гарри Поттер

Арабелла Стэнтон – Гермиона Грейнджер

Аластер Стаут – Рон Уизли

Джон Литгоу – Албус Дамблдор

Паапа Эссиеду – Северус Снейп

Джанет Мактир – Минерва Макгонегел

Ник Фрост – Рубеус Хагрид

Антон Лессер – Гаррик Олливандер

Бел Поули – Петуния Дурсли

Дэниел Ригби – Вернон Дурсли

Эймос Китсон – Дадли Дурсли

Пол Уайтхаус – Аргус Филч

Лукас Таллон – Квиринус Квирел

Локс Пратт – Драко Мелфой

Джонни Флинн – Луциус Мелфой

Кэтрин Паркинсон – Моли Уизли

Роири Уилмот – Невил Лонгботтом

Берти Карвел – Корнелиус Фадж

Луиза Брили – мадам Роланда Гуч

Сирин Саба – Помона Спраут

Ворвик Дэвис – Филиус Флитвик

В ролях учеников Хогвартса также появятся: Тристан и Габриэль Гарланды (Фред и Джордж Уизли), Руари Спунер (Перси Уизли), Лео Эрли (Симус Финиган), Элайджа Ошин (Дин Томас), Алессия Леони (Парвати Патил), Сиенна Муса (Лаванда Браун), Финн Стивенс (Винсент Краб) и Уильям Нэш (Грегори Гойл).

Основная база производства сериала по "Гарри Поттеру" – это студия Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Именно здесь снимали все оригинальные фильмы. Отдельные сцены снимают также на натуре: на вокзале King's Cross, в Лондонском зоопарке, в сельской местности. Также для сериала строят отдельные декорации – от улиц до целых "деревень" и больших павильонов. В частности для шоу заново создали Большой зал Хогвартса).

Официально производство "Гарри Поттера" началось 14 июля 2025 года. Первые сезоны планируют снимать без больших перерывов в производстве, чтобы не потерять детский возраст актеров и ускорить выпуск серий.

Сериал планируется как семисезонный проект, где каждый сезон будет соответствовать одной книге. Такой формат позволит гораздо глубже раскрыть мифологию мира Гарри Поттера, чем в кинофраншизе нулевых. В частности авторы планируют передать детали, которые были опущены в полнометражных фильмах из-за ограниченного хронометража.

Несмотря на активные дискуссии в сети относительно личных взглядов Джоан Роулинг, Warner Bros. Discovery подтвердили ее полную вовлеченность в проект. Студия отметила, что участие автора является критически важным для сохранения целостности истории. Сама писательница отметила, что с нетерпением ждет возможности увидеть свою историю в формате сериала, который обеспечивает глубину, недоступную для кино.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.