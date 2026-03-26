Объявлена дата выхода сериала "Гарри Поттер": все, что мы знаем о нем
Премьера сериала "Гарри Поттер" от канала НВО состоится раньше, чем надеялись фанаты. Вместе с публикацией первого трейлера шоу, авторы раскрыть дату его выхода – дебютные серии станут доступны уже в этом году на Рождество.
Как сообщили в НВО, первый сезон станет детальной экранизацией вступительного романа саги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Сюжетная линия будет рассказывать об 11-летнем Гарри, который получает письмо о зачислении в школу магии Хогвартс. Перед парнем предстает целая вселенная магии и настоящей дружбы, но вместе с чарами приходит и смертельная угроза – давний враг, который годами ждал его возвращения.
В трейлере зрителям представили ключевых персонажей: Гарри, Рона, Гермиону, Драко, профессора Снейпа, Макгонегел, Хагрида и мастера палочек Олливандера. В видео можно увидеть, как Гарри подвергается травле в обычной школе, а также момент получения письма из Хогвартса и его первую встречу с Хагридом.
За разработку сериала отвечает тандем, известный по хиту "Наследники". Так Франческа Гардинер выступает шоураннером и сценаристом, а Марк Майлод стал режиссером нескольких эпизодов. Оба также являются исполнительными продюсерами вместе с Дэвидом Гейманом и самой автором магической вселенной Джоан Роулинг.
Создатели также представили масштабный каст, который сочетает молодых дебютантов и признанных звезд кино и телеэкрана:
- Доминик Маклафлин – Гарри Поттер
- Арабелла Стэнтон – Гермиона Грейнджер
- Аластер Стаут – Рон Уизли
- Джон Литгоу – Албус Дамблдор
- Паапа Эссиеду – Северус Снейп
- Джанет Мактир – Минерва Макгонегел
- Ник Фрост – Рубеус Хагрид
- Антон Лессер – Гаррик Олливандер
- Бел Поули – Петуния Дурсли
- Дэниел Ригби – Вернон Дурсли
- Эймос Китсон – Дадли Дурсли
- Пол Уайтхаус – Аргус Филч
- Лукас Таллон – Квиринус Квирел
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонни Флинн – Луциус Мелфой
- Кэтрин Паркинсон – Моли Уизли
- Роири Уилмот – Невил Лонгботтом
- Берти Карвел – Корнелиус Фадж
- Луиза Брили – мадам Роланда Гуч
- Сирин Саба – Помона Спраут
- Ворвик Дэвис – Филиус Флитвик
В ролях учеников Хогвартса также появятся: Тристан и Габриэль Гарланды (Фред и Джордж Уизли), Руари Спунер (Перси Уизли), Лео Эрли (Симус Финиган), Элайджа Ошин (Дин Томас), Алессия Леони (Парвати Патил), Сиенна Муса (Лаванда Браун), Финн Стивенс (Винсент Краб) и Уильям Нэш (Грегори Гойл).
Основная база производства сериала по "Гарри Поттеру" – это студия Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Именно здесь снимали все оригинальные фильмы. Отдельные сцены снимают также на натуре: на вокзале King's Cross, в Лондонском зоопарке, в сельской местности. Также для сериала строят отдельные декорации – от улиц до целых "деревень" и больших павильонов. В частности для шоу заново создали Большой зал Хогвартса).
Официально производство "Гарри Поттера" началось 14 июля 2025 года. Первые сезоны планируют снимать без больших перерывов в производстве, чтобы не потерять детский возраст актеров и ускорить выпуск серий.
Сериал планируется как семисезонный проект, где каждый сезон будет соответствовать одной книге. Такой формат позволит гораздо глубже раскрыть мифологию мира Гарри Поттера, чем в кинофраншизе нулевых. В частности авторы планируют передать детали, которые были опущены в полнометражных фильмах из-за ограниченного хронометража.
Несмотря на активные дискуссии в сети относительно личных взглядов Джоан Роулинг, Warner Bros. Discovery подтвердили ее полную вовлеченность в проект. Студия отметила, что участие автора является критически важным для сохранения целостности истории. Сама писательница отметила, что с нетерпением ждет возможности увидеть свою историю в формате сериала, который обеспечивает глубину, недоступную для кино.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто станет главной парой пятого сезона "Бриджертонов" - Netflix подготовил фанатам шоу неожиданный сюрприз.
