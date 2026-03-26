'Пластиковые' герои и Ирма Витовская в роли Петунии: украинцы разделились во мнениях о сериале 'Гарри Поттер' и насмешили сеть мемами

Американский телеканал HBO обнародовал первый тизер сериала по романам Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Премьера первого сезона под названием "Гарри Поттер и философский камень" запланирована на Рождество 2026 года.

Видео дня

Сериал станет новой экранизацией культовой истории: каждый из семи романов получит отдельный сезон. И хотя до выхода первой серии еще более полугода, украинцы уже успели в соцсети Threads и раскритиковать, и похвалили команду сериала. Дискуссии вызвал трейлер, который опубликовали 25 марта.

Часть фанатов "Поттерианы" положительно восприняла первые кадры и отметила, что сериал может стать новой "эпохой Хогвартса" для младшего поколения. Некоторые пользователи обратили внимание на долгосрочный формат проекта – актеры будут взрослеть вместе со зрителями, как это в свое время было с оригинальными фильмами.

"Вау! У меня мурашки по коже. Новая эра Хогвартса начинается".

"Сериал будет идти 7 лет. То есть дети-актеры в этом сериале буквально так же будут расти вместе с современными детьми, которые будут смотреть этот сериал, как когда-то мы росли с актерами фильма".

"Я предвзято думала, что мне не понравится сериал, потому что картинка в моей голове составлена. Но тизер такой крутой".

"Мне понравилось визуально, для нового поколения детей топ. Надеюсь, что эта версия будет дополнена лучше, чем фильмы. Но трейлер немножко дефолтный".

"Я думала, что не понравится. Теперь не знаю, как Рождества дождаться. Это будет начало новой эры. Первое Рождество, когда я не буду пересматривать фильмы о Гарри Поттере, а буду смотреть сериал".

"Не знаю, как вы, но я пока что в полнейшем восторге от всего, что мне показали в трейлере. Каст прекрасен! Как и атмосфера".

В то же время значительная часть аудитории отнеслась к тизеру критически. Чаще всего украинцы жалуются на "пластиковую" картинку, слишком "вылизанный" вид персонажей и потерю той атмосферы, которую ассоциируют с первыми фильмами. В сообщениях отмечают, что новая версия является "переснятым фильмом", а не самостоятельной экранизацией книг, и что ей не хватает ощущения магии.

"С одной стороны интересно поподробнее увидеть все. А с другой – не цепляет, если честно. Возможно, это просто трейлер неудачный, возможно предвзятость. Посмотрю, конечно, однако ожиданий нет".

"Это так плохо. Как будто это история о волшебниках – а я вижу какой-то триллер. Атмосфера "минус ноль". Декорации и костюмы из дешевого косплея. Фильтры какие-то инстаграмные. А Снейп с дредами..."

"Как будто не HBO а Netflix снимало. А потом окажется, что Гарри – гей и они с Роном будут вместе".

"Как-то я не в восторге, очень сложно будет не сравнивать. Главный актер похож на женщину, и совсем не имеет вид мальчика, который голодал у Дурслей".

"Понял, что именно мне не понравилось в тизере нового сериала по Гарри Поттеру. Все (по крайней мере из тех, кого нам показали) вылизанные, почти с идеальной внешностью, с ровными зубами (особенно дети), некоторые выглядят, как модель Zara. Все это делает их "звездами Голливуда, которые играют роли". Оригинальные фильмы позволяли представлять себя частью того мира, детвора была родной, хотелось быть их друзьями, потому что многие из них были похожими на моих друзей".

"Атмосфера из-за современного стиля съемки/обработки и музыки Циммера сразу выглядит как будто это финал типичной современной Marvel-супергеройстики, а не начало магической истории".

"У актера Гарри Поттера улыбка, будто он эти зубы в Турции делал".

"Поднялась у кого-то рука на святое. Каст актеров черти что, то неудачные копии предшественников, то Снейп. Будто массовка к дешевому фильму. Светокоррекция, как в последних частях, холодная и мрачная, хотя это только начало сказки. Музыка дно. Не о чем говорить".

Отдельной темой для обсуждений стал кастинг. В частности, образ Северуса Снейпа, которого играет Паапа Эссиеду, вызвал волну критики и иронии. Часть пользователей прямо пишет, что им сложно не сравнивать новых актеров с предыдущим составом.

"Снейп с дредами, какой кринж".

"Все нравится, но Снееейп... Серьезно? То есть вот так они видят худощавого мужчину с землистым цветом лица, большим крючковатым носом и неровными желтыми зубами, жирные черные волосы до плеч обрамляют лицо, а холодные, пустые глаза напоминают темные туннели".

"Снейп конечно кринж и я не знаю, что должно произойти, чтобы он имел органичный вид, но остальное интересно".

В частности, в соцсети распространяют шутки о том, что тетю Петунию Дурсли якобы сыграла украинская актриса Ирма Витовская. Причиной стало визуальное сходство актрисы с персонажем в тизере.

"Это Ирма Витовская играет в сериале о Гарри Поттере? Очень похожи".

"Наконец-то можно об этом говорить вслух! Ирма Витовская впервые сыграла в иностранном сериале и... сразу о Гарри Поттере!"

"Петунию Дурсли сыграла украинка Ирма Витовская, известная благодаря популярному когда-то сериалу "Леся + Рома". Сама Ирма является давней фанаткой Гарри Поттера и часто читает книги о волшебнике своим детям".

"Не обманывайте, все знают что это Яна из "Дизель Шоу".

"Леся+Рома в новом "Гарри Поттере".

На самом же деле информация об участии Витовской в проекте не подтверждена, а обсуждение носит исключительно шуточный характер.

Отметим, по замыслу авторов, каждый из семи романов о Гарри Поттере получит отдельный сезон. В результате проект должен стать новым переосмыслением истории, которая уже стала мировым феноменом – книги разошлись на разных языках тиражом в 600 миллионов экземпляров, а фильмы о маленьком волшебнике суммарно собрали более 7,5 миллиардов долларов.

Сценаристка "Наследников" Франческа Гардинер станет шоураннером "Гарри Поттера" от НВО, а ветеран "Игры престолов" Марк Майлод возьмет на себя режиссуру нескольких эпизодов.

Главные роли в шоу исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Арабела Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). Также в каст сериала вошли: Джон Литгоу, который воплотит образ директора Альбуса Дамблдора, Ник Фрост – ему досталась роль Хагрида, Джанет Мактир – она перевоплотится в профессора Минерву Макгонегел.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в новой адаптации Гарри Поттера может появиться рассказчик – и эту роль якобы получит британский актер Том Тернер. Хотя официального подтверждения от HBO пока нет, новость уже вызвала оживленную дискуссию в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!