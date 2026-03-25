Сериал 'Гарри Поттер': магический мир возвращается в первом официальном тизере. Видео

Американский телеканал НВО наконец представил первый тизер долгожданного сериала по романам Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Первый сезон шоу должен выйти в 2027 году, сейчас продолжаются его съемки.

Ролик был опубликован на YouTube-канал НВО и его дочернего стриминга НВО Мах. Ожидается, что сериал будет выходить на обеих платформах. Первый сезон получит название "Гарри Поттер и философский камень", как и дебютный роман цикла.

По замыслу авторов, каждый из семи романов о Гарри Поттере получит отдельный сезон. В результате амбициозный проект должен стать новым переосмыслением истории, которая уже стала мировым феноменом – книги разошлись на разных языках тиражом в 600 миллионов экземпляров, а фильмы о маленьком волшебнике суммарно собрали более 7,5 миллиардов долларов.

Над сериалом работают настоящие мастера телевизионной драмы. Сценаристка "Наследников" Франческа Гардинер станет шоураннером "Гарри Поттера" от НВО, а ветеран "Игры престолов" Марк Майлод возьмет на себя режиссуру нескольких эпизодов.

Главные роли в шоу исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Арабела Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). Также в каст сериала вошли: Джон Литгоу, который воплотит образ директора Альбуса Дамблдора, Ник Фрост – ему досталась роль Хагрида, Джанет Мактир – она перевоплотится в профессора Минерву Макгонегел. Споры долгое время вызывал выбор темнокожего актера Паапы Эссиеду на роль Северуса Снейпа, однако канал решил не менять свой выбор под давлением общественности.

Джеффри Перретт, руководитель стримингового направления Warner Bros. называет предстоящую премьеру "крупнейшим событием в истории HBO Max и стриминга вообще". По его словам, проект занимает первые места по всем приоритетам компании. Даты премьеры дебютного сезона сериала "Гарри Поттер" пока нет.

