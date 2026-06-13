США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана: СМИ узнали, почему Трамп отказался от миссии

В прошлом месяцеСША всерьёз рассматривали возможность проведения наземной военной операции в Иране с целью захвата запасов высокообогащённого урана. Однако президент Дональд Трамп в конечном итоге отказался от этого плана из-за риска масштабной эскалации и значительных потерь среди американских военных.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме и Пентагоне. По данным собеседников издания, администрация США была близка к одобрению одной из самых рискованных военных операций за последние годы.

США готовили операцию по захвату иранского урана

В конце мая председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн совершил срочный и закрытый визит в штаб Центрального командования США во Флориде.

Там он лично ознакомился с планами возможной операции по вводу американских войск на территорию Ирана для захвата запасов высокообогащенного урана, который может использоваться для создания ядерного оружия.

После этого генерал доложил о возможных сценариях президенту Дональду Трампу.

По словам источников CNN, важность совещания была настолько высока, что Кейн досрочно покинул встречу военных руководителей НАТО в Брюсселе и срочно вернулся в США.

Почему Трамп отказался от миссии

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп приостановил реализацию плана после предупреждений о серьезных последствиях.

Американская разведка и военное командование предупредили, что вторжение может спровоцировать масштабный ответ Ирана, затянуть конфликт и нанести серьезный удар по мировой экономике.

Кроме того, высказывалась обеспокоенность по поводу возможных значительных потерь среди американских военнослужащих.

"Слишком много рисков", – так охарактеризовал ситуацию один из источников, знакомых с планами операции, в интервью изданию.

Иран угрожал экономическим ответом

По данным CNN, Тегеран также готовил собственный план действий на случай провала переговоров с США и возобновления боевых действий.

Одним из вариантов могла стать попытка перекрыть пролив Баб-эль-Мандеб с помощью поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

Эта морская артерия является одним из важнейших маршрутов мировой торговли и фактически обеспечивает доступ к Красному морю.

В разведке США считают, что блокировка пролива могла бы иметь катастрофические последствия для мировой экономики.

Захват урана остается одной из главных целей США

По информации источников издания, вопрос иранского высокообогащенного урана остается одним из ключевых для администрации Трампа.

Речь идет прежде всего о примерно 970 фунтах (более 440 килограммов) урана, обогащенного почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Соединенные Штаты добиваются либо передачи этого материала под международный контроль, либо его уничтожения.

В то же время Трамп неоднократно заявлял, что США не позволят Ирану сохранить эти запасы.

Эксперты сомневаются в успехе такой операции

По словам специалистов по ядерной безопасности, даже в случае проведения наземной операции американским военным было бы чрезвычайно сложно найти и изъять все запасы обогащенного урана.

Материалы разбросаны по нескольким ядерным объектам, в частности в Исфахане, Натанзе и Фордо, значительная часть которых расположена глубоко под землей.

Ситуацию дополнительно осложняет то, что после совместных ударов США и Израиля по ядерным объектам Иран прекратил допуск международных инспекторов.

Из-за этого точно неизвестно, где именно сейчас хранится весь запас ядерного материала.

Как сообщал OBOZ.UA, США намерены получить контроль над запасами высокообогащенного урана Ирана при любом сценарии развития событий. Стороны приблизились к заключению мирного соглашения. ОднакоВашингтон готов прибегнуть и к силовому варианту, если переговоры провалятся. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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