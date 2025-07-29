Виноваты родители: народный артист Украины Бенюк, который учил бить детей за русский язык, отреагировал на массовую критику

Украинский актер Богдан Бенюк прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг него из-за громкого заявления о том, что детей можно бить прутом, чтобы у них навсегда исчезло желание общаться на русском. По словам народного артиста Украины, он совершенно не обращает внимания на массовую критику, а виновными в том, что в нашем обществе малыши до сих пор употребляют язык страны агрессора, считает их родителей и среднее поколение, которое никак не влияет на эту ситуацию.

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По мнению знаменитости, вполне возможно, что дети, которые сейчас не разговаривают на соловьином, в будущем могут отдавать предпочтение всему русскому. Об этом он заявил в интервью сайту BLIK.ua.

"Я на них (хейтеров. – Ред.) внимания не обращаю. Пусть себе реагируют, как хотят. Виновато среднее поколение, которое позволяет себе разговаривать со своими детьми на русском языке. Таким образом делают их такими, которые, возможно, потом будут наследовать российские приоритеты, потому что они разговаривают не на нашем родном языке. Это не дети виноваты, а родители, которые не хотят жить в будущем в украинском государстве вместе со своими потомками. Они это делают сейчас осознанно", – высказался звезда.

Как отметил Богдан Бенюк, когда только началась полномасштабная война, многие граждане нашей страны "вспомнили, что являются украинцами" и перешли на соловьиный. Актер убежден, что для того, чтобы такая тенденция не угасала, необходимо ввести четкую государственную политику по языковому вопросу.

"В первую очередь стоит обратить внимание на школы, детсады и учебные заведения. И на родителей, которые продолжают разговаривать на русском языке со своими детьми", – подчеркнул артист.

Напомним, что скандальное заявление Богдан Бенюк сделал в апреле этого года во время интервью Алине Доротюк. Актер акцентировал внимание на том, что считает русский "знаком врага" и очень резко реагирует, когда слышит его в обществе. Тогда ведущая поинтересовалась у народного артиста Украины, что, по его мнению, надо делать с детьми, которые протестуют и продолжают общаться на языке страны-агрессора, чтобы отбить такое желание.

"Берешь прут. И по ср*ке отпороть, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык... Таким образом родить в ребенке гордость за язык. Потому что когда он будет иметь гордость, будет чувствовать себя украинцем, у него не будет вопросов, как говорить с одноклассниками. И не будет чувствовать себя изгоем в классе. Надо уметь воспитать уважение к своей стране. Воюй с ними, дерись с ними, розгой бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", – ответил знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер Богдан Бенюк напомнил украинцам с "русской челюстью" слова Путина о языке.

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