Почему пенсии украинцев на самом деле уменьшаются: ситуация ухудшается с каждым годом

В Украине, несмотря на рост номинальной пенсии, снижается коэффициент замещения. С каждым годом растет отставание пенсий от зарплат.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Средняя пенсия в Украине по состоянию на апрель (это самые свежие данные) составляет 7 236,49 грн. И хотя эта цифра регулярно растет, если оценивать уровень пенсии по покупательной способности или по коэффициенту замещения, то окажется, что выплаты на самом деле уменьшаются.

Коэффициент замещения – это тот процент от привычного заработка, который можно получать на заслуженном отдыхе. Достаточным уровнем считается показатель от 40%. То есть, если зарплата составляла 30 тыс. грн, то пенсия должна быть на уровне около 12 тыс. грн. К сожалению, в Украине такого коэффициента замещения для обычных пенсионеров нет.

А если оценить статистику за последние годы, станет понятно, что размер пенсий на самом деле снижается. Так, по состоянию на январь 2020 года средняя зарплата составляла 9 581,38 грн (данные ПФУ). Вместе с тем, средняя пенсия составляла 3 082,98 грн. То есть, средняя пенсия на тот момент составляла примерно 32,2% от средней зарплаты.

Стоит отметить, что было бы правильно сравнивать зарплату конкретного человека с его пенсией. Однако общая статистика также помогает оценить ситуацию с уровнем пенсий. И эта ситуация, очевидно, ухудшается.

По состоянию на январь 2026 года средняя зарплата (опять же по данным ПФУ) составляла 21 876 грн, тогда как средний размер пенсии достиг 6 544,62 грн. Это уже 29,92%. Коэффициент замещения постепенно снижается, и это видно даже по общим цифрам.

Единый соцвзнос уплачивается с зарплаты. По логике, пропорционально увеличению средних зарплат должен был бы увеличиваться и размер средней пенсии. На самом деле это не так. И для этого есть несколько причин. Во-первых, формула расчета пенсии и индексации учитывает среднюю зарплату таким образом, что ее рост за конкретный год не приводит к пропорциональному увеличению выплаты.

Во-вторых, хотя средняя зарплата за пять лет и выросла почти в 2,3 раза, количество работающих уменьшилось. Так , в декабре 2020 года в Украине взносы платили 12,8 млн человек, из них 9,9 млн — наемные работники –. А пенсию получали 11,1 млн человек. То есть 100 работающих своими налогами содержали 87 пенсионеров.

По состоянию на конец 2025 года взносы в ПФУ платили уже всего 10,7 млн человек, из них 8,9 млн и – я наемные работники. Тогда как пенсии получали примерно 10,2 млн человек. То есть 100 работающих содержат уже 95 пенсионеров.

И это критическая ситуация для пенсионной системы любой страны. Реформа без изменения соотношения количества работающих и пенсионеров не сможет дать значительного результата.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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