'Я не мог произнести 'здравствуйте'. Известный режиссер рассказал о жизни в русифицированном Киеве: через три года вернулся домой

Украинский режиссер и руководитель Ивано-Франковского областного музыкально-драматического театра им. Ивана Франко Ростислав Держипильский поделился, какой была его жизнь в Киеве. В свое время артист переехал в столицу из родного Косова (Ивано-Франковская область), однако смог остаться здесь только на три года, ведь чувствовал, что город был очень сильно русифицирован.

Видео дня

Как вспомнил Держипильский, на всех кастингах его просили переходить на язык страны-агрессора, что давалось ему очень трудно. Более того, как поделился режиссер в интервью OBOZ.UA, у него даже появлялось ощущение, будто он "разрушается изнутри".

"У меня органичный украинский язык, а русский – очень смешной, хотя я мог на нем говорить, потому что мы очень долго жили в Черновцах, а это в свое время был достаточно русскоязычный город. Я помню, как нервничал перед дверью, думал, зайду на кастинг и скажу: "Здравствуйте, Ростислав Держипильский", чтобы потом стать известным. Но я подходил к двери, открывал ее и не мог произнести то "здравствуйте". Говорил: "Добрий день, Ростислав Держипільський з Косова Івано-Франківської області", – поделился артист.

По словам Ростислава Держипильского, у него очень часто интересовались, разговаривает ли он на русском. Когда режиссер отмечал, что делает это очень плохо, слышал одни и те же вопросы: "А почему? Вы не хотите?".

"Я не мог им сказать, что мои "бандеры" в горах меня проклянут, если услышат, что я говорю на языке агрессора – того, кто приходил в 1940-1950-х годах, выгонял, уничтожал, убивал, насиловал. Я бы их предал! Я все это знал, потому что мой дедушка был "бандеровцем", и в 1949 году, когда моей маме было девять месяцев, их выселили. Мне страшно представить, что творилось с моей бабушкой, которая вынуждена была оставить младенца чужим людям, потому что понимала, что она не выживет в тех вагонах... Я понимал, что не могу себе позволить пойти на измену", – высказался руководитель Франковского драмтеатра.

В целом Ростислав Держипильский смог прожить в Киеве три года. Режиссер признался, что этот период стал очень важным в развитии карьеры, но дольше оставаться в городе он не мог.

"Столица тогда была почти тотально русскоязычная и русифицированная, и я понимал, что ничего не смогу сделать. Оно меня разрушало изнутри, поэтому я сознательно уехал из Киева", – отметил народный артист Украины.

Полное интервью с Ростиславом Держипильским читайте на сайте OBOZ.UA в субботу, 15 ноября.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алексей Суханов, который родился в России, высказал нетипичную языковую позицию и задал важный вопрос поклонникам "какая разница".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!