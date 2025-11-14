"Я не мог произнести "здравствуйте". Известный режиссер рассказал о жизни в русифицированном Киеве: через три года вернулся домой
Украинский режиссер и руководитель Ивано-Франковского областного музыкально-драматического театра им. Ивана Франко Ростислав Держипильский поделился, какой была его жизнь в Киеве. В свое время артист переехал в столицу из родного Косова (Ивано-Франковская область), однако смог остаться здесь только на три года, ведь чувствовал, что город был очень сильно русифицирован.
Как вспомнил Держипильский, на всех кастингах его просили переходить на язык страны-агрессора, что давалось ему очень трудно. Более того, как поделился режиссер в интервью OBOZ.UA, у него даже появлялось ощущение, будто он "разрушается изнутри".
"У меня органичный украинский язык, а русский – очень смешной, хотя я мог на нем говорить, потому что мы очень долго жили в Черновцах, а это в свое время был достаточно русскоязычный город. Я помню, как нервничал перед дверью, думал, зайду на кастинг и скажу: "Здравствуйте, Ростислав Держипильский", чтобы потом стать известным. Но я подходил к двери, открывал ее и не мог произнести то "здравствуйте". Говорил: "Добрий день, Ростислав Держипільський з Косова Івано-Франківської області", – поделился артист.
По словам Ростислава Держипильского, у него очень часто интересовались, разговаривает ли он на русском. Когда режиссер отмечал, что делает это очень плохо, слышал одни и те же вопросы: "А почему? Вы не хотите?".
"Я не мог им сказать, что мои "бандеры" в горах меня проклянут, если услышат, что я говорю на языке агрессора – того, кто приходил в 1940-1950-х годах, выгонял, уничтожал, убивал, насиловал. Я бы их предал! Я все это знал, потому что мой дедушка был "бандеровцем", и в 1949 году, когда моей маме было девять месяцев, их выселили. Мне страшно представить, что творилось с моей бабушкой, которая вынуждена была оставить младенца чужим людям, потому что понимала, что она не выживет в тех вагонах... Я понимал, что не могу себе позволить пойти на измену", – высказался руководитель Франковского драмтеатра.
В целом Ростислав Держипильский смог прожить в Киеве три года. Режиссер признался, что этот период стал очень важным в развитии карьеры, но дольше оставаться в городе он не мог.
"Столица тогда была почти тотально русскоязычная и русифицированная, и я понимал, что ничего не смогу сделать. Оно меня разрушало изнутри, поэтому я сознательно уехал из Киева", – отметил народный артист Украины.
Полное интервью с Ростиславом Держипильским читайте на сайте OBOZ.UA в субботу, 15 ноября.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алексей Суханов, который родился в России, высказал нетипичную языковую позицию и задал важный вопрос поклонникам "какая разница".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!