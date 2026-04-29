100 гостей и старые традиции: Клопотенко раскрыл дату и место своей необычной свадьбы, которую сможет увидеть каждый прохожий

Украинский кулинар Евгений Клопотенко раскрыл, что они с невестой Екатериной Воскресенской планируют устроить довольно нестандартную свадьбу с давними традициями. Церемонию влюбленные хотят отгулять в июне, однако не в каком-то заведении, а просто на улице, поэтому празднование смогут увидеть прохожие.

Определилась пара уже и с местом проведения свадьбы. Как рассказал ресторатор в интервью на YouTube-канале "Топові зірки", важный день они проведут на Владимирской улице в Киеве, неподалеку от его заведения "100 років тому вперед".

"Свадьбу мы планируем праздновать не в ресторане. Это будет на улице. Где-то в июне. Просто на этом месте 1000 лет назад был гостевой дом Владимира Великого. Почему эта улица называется Владимирская? Потому что именно здесь он праздновали крестины, рождение детей. Об этом говорят раскопки. Здесь 1000 лет назад уже был плюс-минус ресторан", – поделился кулинар.

По словам Евгения Клопотенко, сначала они с невестой думали не устраивать свадьбу во время войны, но в итоге пришли к выводу, что это будет не "гуляние", а празднование традиций.

"Будут украинские традиции, все очень прикольно. Будет 100 человек. Но это не будет гуляние, потому что я не считаю, что сейчас это нужно. Мы хотим прожить этот день и возродить традиции. Сейчас такое время, когда традиции должны жить и быть употребляемыми", – сказал ресторатор.

Напомним, что Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца Екатерине Воскресенской в январе этого года. Он устроил помолвку в украинском стиле: одел красивую вышиванку, а вместо привычной коробочки, использовал хлеб, который положил на рушник.

После важного дня влюбленные раскрыли больше подробностей своего романа в интервью Маричке Падалко. По словам Екатерины Воскресенской, их союз является "эксклюзивными романтически-сексуальными отношениями", где они не придумывают друг для друга жестких ограничений по общению с людьми противоположного пола, в то же время не считают нормой иметь других партнеров.

Влюбленные ответственно подходят к построению семейной жизни, поэтому решили, что будут заключать брачный контракт. Как отметил Клопотенко, именно он стал инициатором этого шага, но не с целью сохранения собственного имущества, а чтобы продемонстрировать партнерше серьезность своих намерений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Кулеба раскрыл, когда узаконит отношения со Светланой Павелецкой и почему изменил свое отношение к женитьбе.

