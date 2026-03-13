'Празднований не будет': Дмитрий Кулеба раскрыл, когда узаконит отношения со Светланой Павелецкой и почему изменил свое отношение к бракосочетанию

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что они с невестой, предпринимательницей Светланой Павелецкой, окончательно приняли решение узаконить свои отношения. Влюбленные уже даже подали заявление на регистрацию брака в приложении "Дія", а официально мужем и женой станут в конце мая.

Видео дня

Как отметил дипломат, они не планируют устраивать громких гуляний по случаю бракосочетания, более того, даже годовщину будут праздновать в другой день. О важном шаге в отношениях Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Славе Демину.

"Мы запланировали бракосочетание в "Дії". Никаких физических празднований не будет. Поэтому всем папарацци и ловцам на дорогие костюмы, платья и тому подобное можно расслабиться. В конце мая должна состояться регистрация и мы станем официально мужем и женой. Но сразу скажем, что это не будет наша годовщина. То есть это дата, чтобы зарегистрировать брак, но годовщину мы будем всегда праздновать в тот день, когда начали жить вместе. Это 26 октября", – поделился экс-глава МИД.

Как объяснили влюбленные, пожениться в последний месяц весны они решили по нескольким причинам. Прежде всего, Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая хотели, чтобы в этот важный день была теплая погода и светило солнце, а вот март и апрель отвергли из-за поста.

"Знаете, жениться и не выпить шампанского – это нарушение всех моральных принципов. Поэтому это (регистрация брака. – Ред.) произойдет 26 мая", – сказал государственный деятель.

Что интересно, ранее Дмитрий Кулеба откровенно говорил: не видит смысла в официальном браке. Однако во время отношений со Светланой Павелецкой он изменил свое мнение: "Я не думаю, что это что-то меняет в наших отношениях. Я не стану больше любить Светлану, а она не станет больше любить меня из-за того, что мы официально зарегистрируемся. Но за этот год я понял, что, простите за такую банальность, для женщины это важная история. И если это делает мою женщину счастливой, даст дополнительный прилив уверенности, то класс".

Как ранее писал OBOZ.UA, Дмитрий Кулеба сделал любимой предложение руки и сердца в начале ноября 2025 года. Важный для пары момент прошел в интимной атмосфере. Дипломат протянул Светлане Павелецкой изящное кольцо и спросил, станет ли она его женой, на что предпринимательница через несколько секунд ответила "да".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!