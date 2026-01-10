'Любовь – это свет': Евгений Клопотенко сделал предложение избраннице. Романтические фото

Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко решился на важный шаг в отношениях со своей любимой девушкой Екатериной Воскресенской. Шеф-повар сделал избраннице предложение руки и сердца.

Радостной новостью он поделился на личной странице в Instagram. Кулинарный эксперт опубликовал несколько трогательных фотографий, на которых удалось заснять романтический момент.

"Кажется, у нас есть новости. P.S. Любовь – это свет. Детали позже", – интригующе подписал кадры ресторатор.

Евгений Клопотенко решил устроить помолвку в украинском стиле. Он одел красивую вышиванку, а вместо традиционной коробочки для кольца использовал хлеб, который положил на рушник.

На фотографиях можно увидеть, что Екатерина Воскресенская была очень счастлива во время предложения руки и сердца. Когда кулинар надевал на палец любимой кольцо, с ее лица не сходила искренняя улыбка.

Такие изменения в личной жизни ресторатора вызвали положительные эмоции у его подписчиков, поэтому они начали активно поздравлять пару в комментариях:

"Поздравляю, друг! Это прекрасно! Рад за вас искренне!"

"Мои поздравления! Радуюсь за вас!"

"Поздравляю. Будьте всегда такими счастливыми".

"Класс! Такая хорошая и светлая новость! Искренне поздравляем".

"Искренние поздравления. Любите друг друга".

"Поздравляю! Желаю безграничной любви на всю жизнь! Пусть она будет как океан – глубокая, тёплая и вечная, наполненная нежностью каждый день".

Напомним, что Евгений Клопотенко впервые рассекретил отношения с Екатериной Воскресенской в октябре 2025 года. Шеф-повар поделился совместными фото с партнершей и отметил, что на тот момент они были вместе уже 9 месяцев.

