'Эксклюзивные' отношения и брачный контракт: невеста Евгения Клопотенко впервые рассекретила условия их союза

Невеста украинского кулинара и ресторатора Евгения Клопотенко – Екатерина Воскресенская – раскрыла, что они установили определенные условия своего романа. Союз влюбленные называют "эксклюзивными романтически-сексуальными отношениями", где не придумывают друг для друга жестких ограничений по общению с людьми противоположного пола, в то же время пока не считают нормой иметь других партнеров.

Однако, как подчеркнула Екатерина Воскресенская, они с Клопотенко постоянно обсуждают свои чувства и видение дальнейшей совместной жизни, поэтому в будущем модель их отношений может измениться. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Наши отношения, возможно, кому-то будут казаться не совсем понятными. Если говорить о какой-то конкретике, то люди понимают под свободными отношениями то, что каждый из нас может иметь еще партнеров сексуальных или просто романтических. Но нет, у нас нет такой договоренности. На данном этапе мы договорились, что мы в эксклюзивных романтически-сексуальных отношениях. Но никто не говорит, что это не может меняться", – сказала возлюбленная ресторатора.

Со своей стороны Евгений Клопотенко подчеркнул, что совершенно не понимает людей, которые строя отношения считают партнеров "своей собственностью". Шеф-повар не будет против, если другой мужчина подарит Екатерине Воскресенской цветы или пригласит в путешествие, о котором она мечтала, однако, конечно, в рамках адекватного.

Влюбленные довольно серьезно относятся к построению семейной жизни, поэтому уже решили, что будут заключать брачный контракт. Инициатором этого стал именно Евгений Клопотенко, однако не с целью сохранения собственного состояния, а чтобы показать избраннице серьезность своих намерений.

"Если описать общий смысл этого, то он в том, чтобы я и наши будущие дети имели гарантии, что мы можем дальше комфортно жить сами, если, не дай Бог, что-то произойдет", – сказала Екатерина Воскресенская.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Евгений Клопотенко решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца в начале 2026 года. Он устроить помолвку в украинском стиле, а вместо привычной коробочки для кольца использовал хлеб, который положил на рушник.

