ВАКС принял решение по делу Галущенко: в апелляции отказано

Апелляционная палата Высший антикоррупционный суд 2 марта 2026 года оставила без изменений меру пресечения бывшему министру энергетики Украины. Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты и прокурора и подтвердил содержание под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн.

Информацию обнародовали в официальном Telegram-канале Специализированная антикоррупционная прокуратура. В сообщении указано, что решение апелляционная инстанция приняла по результатам рассмотрения жалоб на предыдущее постановление следственного судьи от 17 февраля 2026 года.

Позиции сторон в суде

Коллегия судей Апелляционной палаты отказала в удовлетворении апелляционных жалоб защитников экс-министра Германа Галущенко и прокурора САП. Судьи оставили в силе решение, которым ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 200 млн грн.

Защитники заявляли, что подозрение является необоснованным, и просили отменить постановление о содержании под стражей. Кроме этого, они указывали, что определенный размер залога является чрезмерным для подозреваемого.

Прокурор, со своей стороны, просил изменить сумму залога на 428 млн грн. Он отмечал, что на счетах компаний, связанных с Галущенко, есть соответствующие средства.

Детали решения суда

Решение приняли судьи Сергей Боднар, Даниила Черненькая и Игорь Панаид. Апелляционная палата рассмотрела жалобы и пришла к выводу оставить в силе решение от 17 февраля 2026 года.

В случае внесения залога на лицо возложат процессуальные обязанности. Среди них – прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, воздерживаться от общения с определенным кругом лиц.

Также он должен сдать на хранение все паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. Кроме того, подозреваемый обязан носить электронное средство контроля.

Что предшествовало

17 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, которого подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания средств через офшорные компании. Его отправили под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

Кроме того, Галущенко обязали воздержаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом, Игорем Миронюком и Дмитрием Басовым – фигурантами дела "Мидас" о хищениях в сфере энергетики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что подсудимый экс-министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что обучение его детей в элитном швейцарском колледже оплатил его кум. Все они довольно одиозные личности, среди которых – бывший помощник госизменника Деркача и два непубличных бизнесмена, один из которых находится под санкциями США.

Также сообщалось, что одним из главных организаторов схемы по легализации $100 млн, известной из расследования"Мидас" (т.н. пленки Миндича) о коррупции в энергетике, был гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китса и Невиса Айвар Омсон. Кроме того, он оказался причастен и к каналам влияния РФ на Украину – мафии, пророссийских олигархов и телеканалов.

