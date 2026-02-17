Мафия, "Газпром" и "112 канал": что известно о легендарном преступнике, отмывшем $100 млн по делу "пленок Миндича"

Одним из главных организаторов схемы по легализации $100 млн в рамках расследования "Мидас" о коррупции в энергетике был гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китса и Невиса Айвар Омсон. Кроме того, он оказался причастным и к каналам влияния РФ на Украину – мафии, пророссийских олигархов и телеканалов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он называет Омсона профессиональным поставщиком услуг по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и даже легендой в этой преступной отрасли.

Связь с "Мидасом"

Вместе с экс-вице-президентом "Энергоатома" Якобом Хартмутом Айвар Омсон оказался совладельцем DELPHI WORLDWIDE LLP. Именно через нее средства легализовались средства энергетической компании.

Кроме того, большинство компаний Омсона зарегистрированы по адресу 393 Lordship Lane в Лондоне. По этому же адресу оформлена Meylor Global LLP, связанная с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации и в организации масштабной схемы в "Энергоатоме".

Другие "достижения" Омсона

Его имя всплыло в десятках компаний, связанных с российским бизнесом и криминалитетом, и ведет к самым громким фамилиям из России или их интересов в Украине, хотя ни одной его фотографии в интернете нет. В частности, выявлена его связь с:

криминальным авторитетом Семеном Могилевичем : Омсон возглавлял оффшор Elmstad Trading Ltd, основанную российским ООО "Ринвей", которая также владела сетью "Арбат Престиж", связанной с Могилевичем (совладельцы отдельных структур – жена Могилевича и Дмитрия Фирташа);

: Омсон возглавлял оффшор Elmstad Trading Ltd, основанную российским ООО "Ринвей", которая также владела сетью "Арбат Престиж", связанной с Могилевичем (совладельцы отдельных структур – жена Могилевича и Дмитрия Фирташа); Дмитрий Фирташ : вместе были директорами Simia Holdings Limited, а компании Омсона Bromso Ltd и Global Energy в документах Минюста США прямо назывались активами Фирташа;

: вместе были директорами Simia Holdings Limited, а компании Омсона Bromso Ltd и Global Energy в документах Минюста США прямо назывались активами Фирташа; "Вышки Бойко": через связанный с Омсоном латвийский банк Trasta Komercbanka выводились средства из аферы;

через связанный с Омсоном латвийский банк Trasta Komercbanka выводились средства из аферы; российские криминальные структуры в Испании (2015): упоминался в обвинительном акте суда как организатор операций по отмыванию средств в Каталонии, связанных с партнером "Газпрома" Виктором Канайкиным;

упоминался в обвинительном акте суда как организатор операций по отмыванию средств в Каталонии, связанных с партнером "Газпрома" Виктором Канайкиным; медиаактивы окружения президента–беглого Виктора Януковича: по состоянию на 2015 год был номинальным владельцем телеканала "112 Украина" через оффшор AVRIL VENTURES LIMITED (сейшельско-кипрская цепочка).

"Это было прям очень ожидаемо, когда грабить пять лет страну помогают люди с таким послужным списком", – отметил Железняк и не исключил, что Айвар Омсон очень вывести антикоррупционных детективов к другим людям, известным в украинских политических кругах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне в НАБУ подтвердили, что экс-министр энергетики Герман Галущенко является подозреваемым по делу "Мидас". Ему объявлено подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации: украденные на украинской энергетике деньги экс-чиновник тратил, в частности, на оплату обучения своих детей.

