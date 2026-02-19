Помощник госизменника, бизнесмен под санкциями США и фарммафия: кто мог платить за обучение детей Галущенко в Швейцарии

Подсудимый экс-министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что обучение его детей в элитном швейцарском колледже оплатил его кум. Все они довольно одиозные личности, среди которых – бывший помощник госизменника Деркача и два непубличных бизнесмена, один из которых находится под санкциями США.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в расследовании, которое он опубликовал на своем YouTube-канале. Он напомнил, что сам экс-министр находится в СИЗО – за него назначено 200 млн грн залога.

Что известно об обучении детей Галущенко в Швейцарии

Следует отметить, что в браке с его бывшей женой Ольгой Богдановой у Галущенко родилось трое детей – дочери Вероника и Стефания и сын Максим. Младший сын Лев родился, уже после сентября 2022 года, когда супруги официально развелись. Но поскольку Льву еще мало лет, информацию о его крестных родителях не собирали, пояснил Железняк.

В контексте обучения в частном швейцарском колледже College Alpin Beau Soleil СМИ преимущественно вспоминают только 18-летнего Максима Галущенко. Известно, что он учится в одном из самых дорогих колледжей Европы уже четвертый год.

Каждый год обучения здесь стоит $200 тыс., поэтому, по некоторым подсчетам, за все время за его образование могло быть уплачено $700 тыс. Но во время заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор заявил, что оплачивалось обучение двух детей экс-министра.

Галущенко утверждает, что образование оплатил один из его состоятельных кумовьев. Но, по версии следствия, средства были получены через коррупционные схемы в "Энергоатоме" и выведены через криптовалюту и офшорный инвестиционный фонд Hamilton.

Кумовья экс-министра энергетики действительно являются состоятельными людьми. И все они имеют непростую историю.

Помощник госизменника

Крестным отцом младшей дочери Галущенко является Игорь Миронюк, который фигурирует в расследовании о системной коррупции в украинской энергетике как "Рокет", а сам Галущенко – как "Профессор". Железняк называет его соорганизатором схемы с "откатами" от поставщиков "Энергоатома" на $100 млн.

Миронюк – бывший советник Галущенко, когда тот был министром энергетики. Кроме того, ранее он долгое время был помощником подозреваемого в госизмене нардепа Андрея Деркача, которого также связывают с Галущенко.

Впрочем, сейчас он находится в СИЗО – как раз из-за расследования коррупции в "Энергоатоме". За него назначен залог в размере 126 млн грн, поэтому вряд ли он мог оплатить обучение детей экс-министра.

Подручный фарммафии

Крестным отцом второй дочери является украинский застройщик Андрей Лирник. Несмотря на то, что он избегает публичности, ранее он фигурировал в журналистском расследовании о "фармацевтической мафии" в Украине и государственных закупках лекарств и, в частности, препаратов для онкобольных.

Лирник упоминается в контексте Петра Багрия, чьи компании побеждали в тендерах Министерства здравоохранения. Железняк напомнил, что некоторое время до назначения в Минэнерго Галущенко работал в Минздраве.

Кроме того, Лирник является почетным консулом Республики Мальдивы в Украине. Эта страна – одна из самых известных оффшорных зон.

Железняк утверждает, что дети Лирника тоже учились или и сейчас учатся в колледже College Alpin Beau Soleil вместе с детьми Галущенко и, возможно, именно он посоветовал это учебное заведение. Но где проживает сам Лирник – неизвестно.

Подсанкционный бизнесмен

Самым богатым среди всех кумовьев Германа Галущенко, вероятно, является другой непубличный бизнесмен Виктор Артемов. По информации Железняка, с подсудимым экс-министром он знаком как минимум с администрации Кучмы, где они оба работали.

Артемов много лет живет в Швейцарии. Именно он в начале войны пригласил Ольгу Богданову вместе с детьми в эту страну и помогал им с обустройством быта.

В ноябре 2022 года США наложили на него санкции за организацию глобальной сети контрабанды нефти в обход международных санкций. Его обвиняют в покупке и транспортировке нефти из Ирана, доходы от которой шли на финансирование ливанской "Хезболлы" и Корпуса стражей Исламской революции, которые признаны террористическими организациями. Покупателем нефти выступала швейцарская компания Артемова Ava Petroleum Services S.A.

Также подконтрольные ему структуры связывают с незаконной транспортировкой нефти между Венесуэлой и Россией. Для реализации этих схем он создал собственный теневой флот за $260 млн.

До перехода в теневой сектор международной торговли Артемов фигурировал в украинском бизнесе. В частности, он возглавлял одну из крупнейших АЗС-сетей "Альфа-Нафта", в которую входило более 300 заправок (преимущественно под брендом ANP). В 2008 году контроль над компанией перешел к группе "Приват".

Как уже сообщал OBOZ.UA, по результатам расследования Галущенко был ключевым элементом международной схемы откатов в "Энергоатоме". Деньги перечислялись на фонд на острове Ангилья и счета в трех швейцарских банках. Через связанные компании и семью он легализовал более 7,4 млн долларов, еще 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдано наличными.

