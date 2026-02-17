ВАКС избирает меру пресечения экс-министру энергетики Галущенко: что известно о деле

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием взять под стражу экс-министра энергетики Германа Галущенко с альтернативой внесения залога в 425 миллионов гривен. Рассмотрение ходатайства состоится уже 17 февраля в Высшем антикоррупционном суде.

Видео дня

О намерении обратиться в суд сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк. Информацию обнародовало медиа.

Сторона обвинения настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 425 млн грн. Имя подозреваемого официально не называлось, однако материалы дела указывают на бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко.

Ходатайство уже передали в Высший антикоррупционный суд, где сообщили, что заседание запланировано на 17 февраля в 12:30. Галущенко подозревают в причастности к коррупционным схемам в государственном предприятии "Энергоатом", разоблаченных в рамках операции "Мидас".

По данным следствия, организаторы сделок получали до 15% от стоимости контрактов компании в виде "откатов", а общий объем легализованных средств мог достигать около 100 млн долларов. Расследованием дела занимается НАБУ, которое в ноябре 2025 года провело более 70 обысков.

В рамках этого же дела ВАКС уже избрал меры пресечения ряду других фигурантов, в частности топ-менеджерам "Энергоатома" и предпринимателям, которых следствие связывает с функционированием так называемых бэкофисов. Часть подозреваемых взяли под стражу с залогами от 12 до 126 млн грн, несколько человек объявлены в розыск.

Также во время общения с прессой защита экс-министра заявила, что сторона обвинения преувеличивает роль Галущенко в кадровых решениях и не предоставила доказательств личного контроля над финансовыми потоками. Об этом сообщает ЦПК.

В то же время прокуроры настаивают: назначение лояльных должностных лиц было ключевым звеном схемы по легализации средств через офшорные структуры, а риски влияния на свидетелей и ход следствия остаются высокими. Расследование по делу осуществляет НАБУ, которое просит суд избрать подозреваемому максимально жесткую меру пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что одним из главных организаторов схемы по легализации $100 млн в рамках расследования "Мидас" (т.н. пленки Миндича) о коррупции в энергетике был гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китса и Невиса Айвар Омсон. Кроме того, он оказался причастен и к каналам влияния РФ на Украину – мафии, пророссийских олигархов и телеканалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!