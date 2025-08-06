ВАКС арестовал Юрченко, которого подозревают в коррупции при закупке БПЛА: может выйти под залог

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу экс-начальника Рубежанской ГВА Андрея Юрченко по делу о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ. Альтернативой содержанию под стражей был назначен залог в размере шести миллионов гривен.

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Об этом 5 августа сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Там не назвали имени Юрченко, однако, по данным СМИ, подозреваемым по этому делу является именно он.

"Следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к начальнику городской военной администрации меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 млн грн залога. Решается вопрос об обжаловании меры пресечения", – сказано в сообщении САП.

Стоит отметить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей руководителя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая и начальника Рубежанской городской военной государственной администрации на Луганщине Андрея Юрченко. Их подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме.

Что этому предшествовало

Ранее САП и НАБУ сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ.

Среди подозреваемых:

– бывший глава Луганской областной государственной администрации – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

– народный депутат Украины – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

– начальник городской военной администрации – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

– командир воинской части Национальной гвардии Украины – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

– фактический бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;

– директор предприятия-производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Бенефициару и директору предприятия-производителя дронов также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

Детали дела о коррупции

2 августа НАБУ и САП заявили, что разоблачили на взятке при закупке БПЛА и средств РЭБ ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Стали известны имена подозреваемых – это народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Кузнецов, глава Мукачевской райгосадминистрации и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, а также – глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.

Последние двое были уволены президентом Владимиром Зеленским с занимаемых должностей. Распоряжение об увольнении должностных лиц, чьи имена звучали в связи с расследованием, появились на сайте главы государства.

4 августа ВАКС избрал меру пресечения для народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме. Его взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере восьми миллионов гривен.

В тот же день ВАКС взял под стражу бывшего главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая на 60 суток. Ему назначили залог в размере 10 миллионов гривен.

5 августа арестовали еще двух участников этого коррупционного дела. Под стражу отправили командира Нацгвардии Василия Мишанского и директора компании "Акоптерс" Евгению Сидельникову. Высший антикоррупционный суд назначил им содержание под стражей с альтернативой залога в два миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом коррупционном деле фигурируют шесть человек, среди которых – бывшие и действующие чиновники, военные, народный депутат, а также руководство компании-производителя дронов. По данным следствия, они заключали договоры по завышенным ценам, присваивали бюджетные средства и "бронировали" уклонистов от мобилизации через фиктивное трудоустройство.

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