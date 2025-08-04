Беспилотники, "откаты" и бронирование уклонистов: появились новые детали громкого дела нардепа Кузнецова

В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и средств РЭБ (радиолокационная безопасность): в преступную группу входили народный депутат Алексей Кузнецов, экс-глава ОГА, командир НГУ и руководство компании-производителя дронов. По данным следствия, они заключали договоры по завышенным ценам, присваивали бюджетные средства и "бронировали" уклонистов от мобилизации через фиктивное трудоустройство.

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Об этом сообщает Национальная антикоррупционная прокуратура (НАБУ). В деле фигурирует шесть человек, среди которых – бывшие и действующие чиновники, военные, народный депутат, а также руководство компании-производителя дронов.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год они системно присваивали бюджетные средства, выделенные органами местного самоуправления для поддержки армии. Всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении, речь идет о:

бывшем председателе Луганской областной государственной администрации – подозревается по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УКУ (присвоение средств в особо крупных размерах и получение взятки в составе организованной группы);

– подозревается по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УКУ (присвоение средств в особо крупных размерах и получение взятки в составе организованной группы); народного депутата Украины – те же статьи, что и у бывшего главы ОГА;

– те же статьи, что и у бывшего главы ОГА; начальника городской военной администрации – взяточничество в составе группы;

– взяточничество в составе группы; командира воинской части Нацгвардии – аналогичные обвинения;

– аналогичные обвинения; бенефициарного владельца компании-производителя БПЛА – кроме присвоения средств, его подозревают по ст. 114-1 УК (препятствование деятельности ВСУ);

– кроме присвоения средств, его подозревают по ст. 114-1 УК (препятствование деятельности ВСУ); директора этой компании – ей инкриминируют те же статьи, что и бенефициару.

По данным следствия, организованная группа влияла на процесс закупок дронов и систем РЭБ, обеспечивая заключение контрактов с "нужным" производителем на заведомо завышенных условиях. Часть средств из госбюджета, которые направлялись на покупку БПЛА и РЭБ, возвращали обратно в виде взяток и "откатов". Среди самых громких эпизодов:

закупка FPV-дронов на почти 10 млн грн – стоимость завышена примерно на 80 тыс. долларов США;

– стоимость завышена примерно на 80 тыс. долларов США; контракт на поставку систем РЭБ – организаторы получили до 30% от общей суммы контракта в качестве неправомерной выгоды.

Особый цинизм ситуации заключается в дополнительном преступном эпизоде, связанном с блокированием мобилизации. Как выяснило следствие, бенефициар и директор компании за деньги трудоустраивали лиц, которые не работали реально, только для того, чтобы обеспечить им "бронь" от призыва в ВСУ.

Четыре человека уже задержаны. Против Кузнецова САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) подала в суд ходатайство об аресте с альтернативой залога в 30 млн грн. Фракция "Слуга народа" временно приостановила его членство, заявив о поддержке расследования.

Кто такой Кузнецов и как живет его семья

Алексей Кузнецов возглавляет подкомитет по вопросам прав лиц на временно оккупированных территориях. Сам родом из Луганска, является ВПЛ. Его жена Алина в 2023 году получала помощь на проживание ВПЛ (12 тыс. грн), хотя, как выяснилось, владеет большим имением в киевском районе Оболонь, оформленным как "дачный дом".

Также она "арендует" элитную машину BMW X6, стоимость которой может достигать 100 тыс. долларов. Ее передала в аренду луганская компания "Транспеле", связанная с семьей Лесничевских – известных в прошлом бизнесменов из Луганска, которые в 2015 году зарегистрировали аналогичную компанию в РФ, платя там налоги.

По данным журналистов, компания, с которой связывают нардепа, вероятно, участвовала в схеме поставки оборудования для армии по завышенным ценам. Сам нардеп мог быть непосредственно заинтересован в контрактах, в том числе через семейный бизнес.

Президент Владимир Зеленский заявил, что разоблачение этой коррупции – результат скоординированной работы антикоррупционных органов, и напомнил о нулевой толерантности к взяточничеству в условиях войны. По словам президента, любые попытки нажиться на армии должны наказываться жестко и публично.

В то же время Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о начале служебного расследования в связи с участием представителей Нацгвардии в коррупционной схеме. Фигуранты отстранены от должностей, а в структуре НГУ создано новое управление контроля для предотвращения подобных злоупотреблений в будущем.

В НАБУ и САП заявляют, что дело может иметь более широкий масштаб, и не исключают появление новых фигурантов. Следствие продолжается, и антикоррупционные органы призывают сообщать о подобных случаях хищения средств, особенно в условиях войны, когда каждая гривна на счету.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2016 по 2025 год НАБУ и САП разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

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