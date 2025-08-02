На взятках уличены нардеп, руководители районной и городской администраций, военные НГУ. Подробности и фото

Президент Владимир Зеленский заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администрации и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 2 августа. Информацию о коррупции обнародовали после доклада главы НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Что известно

"Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что к коррупции может быть только нулевая толерантность, а для ее разоблачения необходима слаженная работа в команде и справедливое наказание.

"Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа по разоблачению коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные институции работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", – подчеркнул украинский лидер.

Информация от НАБУ и САП

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП): была разоблачена масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ. Для разоблачения лиц, причастных к совершению коррупционного преступления, правоохранители провели ряд мероприятий.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

В настоящее время 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. В ведомствах подчеркнули, что они действуют исключительно в пределах законных полномочий, определенных действующим законодательством.

"Отметим, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях. Эта операция – пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на наивысшем уровне способствуют реальным изменениям. Спасибо президенту Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Реакция Министерства внутренних дел

"Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии – это результат работы коллег-правохранителей и доказательство того, что не может быть неприкосновенна среди нарушителей закона", – написано в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко дал указание как можно скорее начать служебное расследование.

"По моему указанию немедленно начато служебное расследование, а Командующий Нацгвардии отстранил фигурантов с должностей. Но реакция – еще не все. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребление изнутри. Речь о новом Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью", – подчеркнул Клименко.

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