ВАКС арестовал Гайдая, которого подозревают в коррупции, с залогом в 10 млн: подробности дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу бывшего председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая на 60 суток. Ему назначили залог в размере 10 млн грн.

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Соответствующее решение ВАКС принял на заседании 4 августа, которое транслировалось онлайн. Сам Гайдай, который ранее возглавлял Луганскую военно-гражданскую администрацию, присутствовал в суде.

"Суд принял решение об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей на срок 60 суток. Определить залог в размере 10 млн гривен", – заявил следственный судья ВАКС Игорь Строгий.

Зато прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры требовали избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн 280 грн.

"В следственный суд поступило ходатайство... поданное детективом Национального антикоррупционного бюро Украины Капличным и согласованное прокурором САП. В ходатайстве детектив просил применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 30 млн 280 грн", – сказал следственный судья ВАКС.

Если залог будет внесен, то прокуроры требуют, чтобы Гайдай не покидал Ужгород Закарпатской области без разрешения детектива НАБУ и передал на хранение паспорта для выезда за границу.

Что предшествовало

В начале августа президент Владимир Зеленский заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Информацию о коррупции обнародовали после доклада главы НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

По информации СМИ, среди лиц, которых НАБУ и САП уличили в масштабной коррупции, кроме нардепа от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, были председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай и начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко. Распоряжение об увольнении с занимаемых должностей Гайдая и Юрченко президент подписал 2 августа.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что речь идет о масштабной коррупции на закупке БпЛА и средств РЭБ, которая действовала с 2024 года, и предусматривала системное завладение бюджетными средствами, выделенными органами местного самоуправления на нужды Сил обороны, а также получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Схему организовали Кузнецов, Гайдай и Юрченко, а также бенефициар предприятия и директор компании – поставщика беспилотных летательных аппаратов.

"Как установили НАБУ и САП, одна из схем реализовывалась при заключении государственного контракта на поставку систем радиоэлектронной борьбы. За заключение договора о закупке продукции по заведомо завышенной цене участники организованной группы получили неправомерную выгоду в размере 30% от суммы контракта", – рассказали в САП.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа ВАКС избрал меру пресечения для народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупке радиолокационных систем. Его взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн.

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