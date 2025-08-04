ВАКС отправил нардепа Кузнецова в следственный изолятор с многомиллионным залогом: подробности дела

4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупке радиолокационных систем. Его взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога.

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О таком решении сообщил ВАКС на своей странице в Facebook, а также журналист Олег Новиков. Размер залога установлен в размере 8 млн грн.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к народному депутату Украины IX созыва меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 003 004 гривен", – говорится в сообщении ВАКС.

Прокурор просил арест с залогом в 30 млн грн.

Суд также постановил, что в случае внесения залога подозреваемый должен носить электронный браслет, сдать паспорт, не покидать пределы Киева и области, прибывать к следователям по каждому требованию и воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами.

Нардеп Алексей Кузнецов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины (присвоение средств в особо крупных размерах и получение взятки в составе организованной группы). Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Напомним, что на днях НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы завышенных цен в госконтрактах при закупке дронов и средств РЭБ. По этому делу задержали действующего народного депутата Алексея Кузнецова и экс-главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

В преступную группу также входили командир НГУ и руководство компании-производителя дронов. Всего задержали четырех человек.

По данным следствия, они заключали договоры по завышенным ценам, присваивали бюджетные средства и "бронировали" уклонистов от мобилизации через фиктивное трудоустройство.

Кузнецов является нардепом от "Слуги народа", его избрали в 2019 году в Луганской области. Он возглавляет подкомитет по вопросам прав человека на временно оккупированных территориях и является членом ВСК по вопросам тарифной политики. Ранее был помощником депутатов от Партии регионов и БПП.

Фракция "Слуга народа" временно приостановила членство Кузнецова, заявив о поддержке расследования. Об этом сообщил глава политсилы Давид Арахамия. Он утверждает, что "Слуга Народа" поддерживает действия НАБУ и САП по противодействию коррупции

Как сообщал OBOZ.UA, нардепа Алексея Кузнецова разоблачили на взятке при закупке БПЛА и РЭБ. Об этом сообщил сообщил президент Владимир Зеленский заявил. Он заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администрации и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Жена Кузнецова Алина построила особняк в Киеве, получила элитный BMW от луганской компании и оформила "переселенческие".

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