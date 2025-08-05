Еще двое фигурантов громкого дела нардепа Кузнецова арестованы: какую меру пресечения избрал ВАКС

В Украине арестовали еще двух участников коррупционного дела нардепа Алексея Кузнецова. Под стражу отправили командира Нацгвардии Василия Мышанского и директора компании "Акоптерс" Евгению Сидельникову. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил им содержание под стражей с альтернативой залога в 2 миллиона гривен.

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Об избрании меры пресечения фигурантам стало известно из судебного заседания ВАКС. В то же время журналист Олег Новиков отметил, что речь идет именно об этих персонах.

Антикоррупционные органы продолжают раскручивать одно из самых громких дел года – схему хищения бюджетных средств на поставке беспилотников (БПЛА) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для Вооруженных сил Украины. В центре расследования – народный депутат Алексей Кузнецов, действующие и бывшие чиновники, военные, а также руководство компании – производителя дронов.

По версии следствия, организованная преступная группа системно заключала контракты по завышенным ценам, присваивая бюджетные средства, которые были выделены для нужд армии. Однако особый цинизм этой истории – в фиктивном бронировании уклонистов от мобилизации.

За денежное вознаграждение граждан "трудоустраивали" в компанию, которая даже не нуждалась в рабочих руках – все ради получения брони. 5 августа Высший антикоррупционный суд арестовал двух новых фигурантов дела:

Василия Мышанского – командира воинской части Нацгвардии;

– командира воинской части Нацгвардии; Евгению Сидельникову – директора компании "Акоптерс".

Им определена альтернатива – 2 миллиона гривен залога. В случае внесения средств они обязаны:

не покидать пределы Киева и области;

сдать загранпаспорта;

носить электронный браслет;

не общаться с другими фигурантами дела.

Срок действия меры пресечения – до 30 сентября 2025 года включительно. В частности, расследование НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) раскрыло такие детали:

закупка FPV-дронов на 10 млн грн – стоимость завышена на 80 тысяч долларов ;

; контракт на РЭБ-системы – до 30% "отката" организаторам ;

; часть средств получено в виде наличных, часть – через фиктивное трудоустройство и прикрытие "бронированных" лиц.

В деле фигурируют:

народный депутат Алексей Кузнецов – приостановленное членство во фракции "Слуга народа";

– приостановленное членство во фракции "Слуга народа"; бывший председатель Луганской ОГА;

начальник городской ВА;

командир Нацгвардии;

руководство фирмы – производителя дронов.

Все подозреваемые по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УКУ (присвоение в особо крупных размерах, получение взятки в составе ОПГ). Дополнительно бенефициару компании инкриминируется ст. 114-1 – препятствование деятельности ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это дело является примером эффективной работы НАБУ, САП и ВАКС, и заверил, что нулевая толерантность к коррупции остается неизменной позицией государства.

МВД, в частности, начало служебное расследование, отстранив фигурантов, а в Нацгвардии уже создано новое управление внутреннего контроля, чтобы исключить подобные схемы в будущем. В САП и НАБУ не исключают появление новых подозреваемых, ведь масштабы схемы значительно шире, чем первоначально считалось.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2016 по 2025 год НАБУ и САП разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

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