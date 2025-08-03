Зеленский уволил с должностей Гайдая и Юрченко, которых подозревают в коррупции: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей руководителя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая и начальника Рубежанской городской военной государственной администрации Андрея Юрченко. Их подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме.

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Схему разоблачили детективы НАБУ, о чем стало известно накануне. Распоряжения №98/2025-рп и №99/2025-рп об увольнении должностных лиц, чьи имена звучали в связи с расследованием, появились на сайте главы государства.

Что известно

Распоряжение об увольнении Сергея Гайдая с должности председателя Мукачевской РГА Закарпатской области и Андрея Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области Зеленский подписал накануне, 2 августа.

В тот же день он объявил о том, что на получении взяток был разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Разоблачили схему детективы НАБУ. Руководитель Нацбюро Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко доложили президенту о результатах расследования, после чего он и обнародовал информацию о разоблачении коррупционеров.

Зеленский отметил, что к коррупции может быть только нулевая толерантность, а для ее разоблачения нужна слаженная работа в команде и справедливое наказание.

Имен чиновников, уличенных в коррупции, глава государства не назвал. Однако достаточно быстро это сделали в сети. Ряд СМИ а также некоторые депутаты написали, что речь идет о Гайдае, Юрченко, а также нардепе от "Слуги народа" Алексее Кузнецове.

Впоследствии причастность упомянутых лиц к схеме подтвердили и официальные лица.

В частности, председатель фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил о поддержке действий НАБУ и САП по противодействию коррупции и о приостановлении членства Кузнецова во фракции на время расследования.

А премьер Юлия Свириденко сообщила, что на срочном заседании Кабмина в субботу, 2 августа, было принято решение о направлении президенту проекта распоряжения об увольнении с должности Гайдая.

Командующий НГУ тем временем отстранил от должностей фигурантов дела из числа военнослужащих.

Детали расследования

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, речь идет о масштабной коррупции на закупке БпЛА и средств РЭБ.

Схему организовали "народный депутат Украины IX созыва (Кузнецов. – Ред.), бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций (Гайдай. – Ред.), начальник городской военной администрации (Юрченко. – Ред.), руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании–поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)"

Схема действовала с 2024 года и заключалась в "системном завладении бюджетными средствами, выделенными органами местного самоуправления на нужды сил обороны, а также получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупных размерах".

"Как установили НАБУ и САП, одна из схем реализовывалась при заключении государственного контракта на поставку систем радиоэлектронной борьбы. За заключение договора о закупке продукции по заведомо завышенной цене участники организованной группы получили неправомерную выгоду в размере 30% от суммы контракта", – рассказали в САП.

Кроме того, была разоблачена схема завладения денежными средствами при закупке FPV-дронов.

"Воинская часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 млн грн с предприятием, которое поставило продукцию по завышенной на около 80 тыс. долл. США стоимости. После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их "откат", – указано в сообщении.

По состоянию на момент публикации сообщения САП были задержаны четыре человека.

Предварительно их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Что предшествовало

После заявления Зеленского о разоблачении масштабной коррупционной схемы с участием нардепа, OBOZ.UA рассказывал, что известно об Алексее Кузнецове и его семье. Так, например, жена нардепа построила особняк в Киеве, получила элитный BMW от луганской компании и оформила "переселенческие".

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