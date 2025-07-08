В Украине бросили за решетку агента ФСБ, который работал в Государственном космическом агентстве

Агент российской ФСБ, который шпионил в пользу врага в Государственном космическом агентстве Украины, получил в суде 15 лет заключения с конфискацией всего имущества. Суд признал работника ГКАУ виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного времени.

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Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины. В СБУ добавили, что чиновника ГКАУ российская спецслужба завербовала весной 2024 года, однако его практически сразу разоблачили и задержали.

Оккупантов интересует секретная информация, к которой имел доступ агент. Поэтому завербованный должен был передавать врагу данные о спутниковых снимках, расположении стратегических предприятий, а также сведения о дислокации заводов, где производят системы навигации и высокоточное вооружение для обороны Украины. Предатель также должен был передать оккупантам актуальные локации военных складов.

ФСБ завербовала чиновника через его жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Контрразведчики и следователи СБУ задержали просто во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В СБУ утверждают, что фигурант согласился сотрудничать с ФСБ за денежное вознаграждение. Более того, он планировал выйти на пенсию летом 2025 года – и сразу уехать в Россию.

О задержании указанного чиновника силовики рассказывали весной прошлого года – тогда же они показали часть доказательств, которые были изъяты из телефона задержанного.

На видео ниже можно увидеть момент задержания. Несколько украинских изданий отмечает, что задержанный похож на чиновника ГКАУ Леонида Касторского.

Так или иначе, однако суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сотрудники Службы безопасности также задержали подполковника запаса Сил обороны, который по заказу российского генерала из ФСБ шпионил в Сумской области. Причем предатель начал сотрудничать с врагом после увольнения со службы – в 2023 году.

Также работники СБУ задержали еще одного агента российской ФСБ, который корректировал вражеские обстрелы Херсона. Предателем оказался 25-летний местный безработный, ему светит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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