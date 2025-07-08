Работал на Россию: СБУ задержала подполковника запаса Сил обороны, который по заказу врага шпионил на Сумщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника запаса Сил обороны, который по заказу российского генерала из ФСБ шпионил в Сумской области. Предатель начал сотрудничать с врагом после увольнения со службы в 2023 году.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ 8 июля. Сейчас мужчина находится под стражей, ему "светит" пожизненное пребывание за решеткой.

"Служба безопасности сорвала попытки оккупантов создать агентурную сеть вблизи линии фронта на Сумщине. По результатам спецоперации в регионе задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, который шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов", – говорится в сообщении.

Вербовкой агента, учитывая его воинское звание и опыт, занимался высокопоставленный представитель пограничного управления ФСБ. За успешное проведение операции он получил генеральское звание.

По материалам дела, подозреваемый был частью агентурной сети ФСБ, которую Служба безопасности Украины ликвидировала в апреле этого года на территории Сумской области. Тогда правоохранители задержали россиянина и его сообщника, которые занимались сбором разведывательных данных для содействия прорыву вражеских диверсантов в Шосткинском районе.

Агент со званием подполковника действовал самостоятельно. Он собирал сведения о размещении украинских защитников на передовой, используя для этого собственные контакты среди военных, с которыми общался после увольнения со службы. Кроме того, он помогал своему куратору формировать новую шпионскую сеть на приграничных территориях Сумщины, вербуя действующих и бывших бойцов.

Агент должен был выявить "единомышленников" среди своих знакомых. В дальнейшем вербовку "желающих" должны были осуществлять спецслужбы РФ. В случае согласия фигурант должен был переправлять кандидатов для инструктажа на территории агрессора.

СБУ задержала мужчину на этапе подбора нового "клиента" вражеской ячейки. У фигуранта изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепре контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который помогал оккупантам готовить удары по энергетическим объектам в своем городе и в Запорожье. Целью оккупантов должны были стать энергетические объекты в Днепре и Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного агента российской ФСБ, который корректировал вражеские обстрелы Херсона. Предателем оказался 25-летний местный безработный, ему светит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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