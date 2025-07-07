Ждал оккупации юга Украины: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские обстрелы Херсона. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который корректировал вражеские обстрелы Херсона. Предателем оказался 25-летний местный безработный.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ 7 июля. Мужчине светит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Херсоне. По заказу ФСБ он корректировал воздушные обстрелы и удары артиллерии РФ с левобережья региона по областному центру", – говорится в сообщении

По информации киберспециалистов СБУ, предатель использовал чат-бот, находящийся под контролем российской спецслужбы, для корректировки огня по украинским позициям.

В ходе следствия установлено, что фигурант открыто поддерживал идею полной оккупации юга Украины. ФСБ завербовала его через пророссийские комментарии в Telegram-каналах.

Основной целью агента было выявление и передача геолокаций временных размещений украинских военных, а также объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, он фиксировал последствия российских обстрелов и передавал полученную информацию своим кураторам.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала злоумышленника, а также провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и энергообъектов. В ходе обыска у агента изъято 2 ноутбука и 6 телефонов с сим-картами разных операторов, на которые он регистрировал "липовые" аккаунты, чтобы скрыть работу на РФ.

"Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который готовил удары по Черкасской области. Злоумышленник фиксировал места попаданий и присылал куратору фотоотчеты. Предателем оказался 20-летний студент местного учреждения высшего образования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Ровенской области правоохранители задержали российского агента, который готовил взрывы на аэродромах. Предателем оказался 24-летний мужчина, который шпионил за военной инфраструктурой в регионе.

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