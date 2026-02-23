Украинцы, выехавшие за границу, смогут получить компенсацию: что нужно для этого сделать

Украинцы, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены выехать за границу или не смогли вернуться в Украину из-за войны, могут подать заявление в Дії в новой категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Заявление подается онлайн с Дія.Підписом или КЭП и фиксирует официальный факт вынужденного выезда для дальнейших компенсаций.

Об этом сообщили в Дії. На портале появилась новая категория заявлений – A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины", которая является важным шагом для дальнейшей защиты прав граждан и получения компенсаций.

Новая категория предназначена для совершеннолетних граждан Украины, которые из-за российской агрессии были вынуждены выехать за границу или остались там без возможности возвращения. Родители или законные представители могут подать заявление и от имени ребенка. Важно, что подача этого заявления не зависит от того, оформляли ли вы ранее статус внутренне перемещенного лица (категория A1.1) – оба заявления могут существовать параллельно.

Главная цель механизма – создать официальное цифровое доказательство вынужденного перемещения. Каждое такое заявление формирует подтвержденную историю, которую государство сможет использовать в международных процессах, вопросах компенсаций и восстановления справедливости. Для заполнения заявления понадобится:

авторизация на портале Дія;

электронная подпись – Дія.Підпис или квалифицированная электронная подпись (КЭП);

базовая информация об обстоятельствах выезда за границу.

Заявители должны описать события, которые заставили их покинуть Украину или помешали возвращению, указать факт пересечения границы или пребывания за пределами государства, предоставить информацию о временном убежище. При наличии можно добавить документы или другие подтверждения, а также указать второе гражданство, если оно есть.

Пошаговая инструкция

авторизуйтесь на портале Дія;

выберите категорию A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины";

заполните данные об обстоятельствах выезда или невозможности возвращения;

добавьте подтверждающие материалы (при наличии);

подпишите заявление Дія.Підписом или КЭП.

