Будет ждать суда за решеткой: подозреваемую в теракте в центре Львова взяли под стражу. Фото

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в совершении теракта в центре города. Она будет находиться под стражей минимум два месяца без возможности внесения залога.

Ей инкриминируют преступления, повлекшие гибель человека и ранения более 20 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ночь на 22 февраля на улице Данилишина во Львове произошли два взрыва. Перед этим на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин. Первый взрыв прогремел после прибытия экипажа патрульной полиции, второй – когда на место происшествия приехал еще один наряд. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще более двух десятков человек получили ранения различной степени тяжести.

Правоохранители установили лицо, вероятно причастное к преступлению, и задержали его в Старом Самборе в порядке статьи 208 УПК Украины. В тот же день ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели человека, и незаконное обращение с оружием.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и установлена обвинительным приговором.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 23 февраля, состоялась церемония прощания с 23-летней патрульной Викторией Шпилькой, которая погибла в результате теракта в ночь на 22 февраля. Девушку похоронят 25 февраля в родном селе Верба на Волыни.После взрывов в больницах остаются 12 раненых, трое из них – в тяжелом состоянии.

