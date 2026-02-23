С сегодняшнего дня Словакия останавливает экстренные поставки электроэнергии в Украину, – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с понедельника страна прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину. Он поручил оператору словацкой энергосети остановить помощь, если транзит нефти по трубопроводу "Дружба" не будет восстановлен.

Видео дня

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление словацкого премьера. В нем Фицо подчеркнул: "С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, она не получит такой помощи". Он также уточнил, что решение вступит в силу в понедельник.

Условия для восстановления

Фицо объяснил, что такой шаг связан с ситуацией вокруг поставок нефти через трубопровод "Дружба". По его словам, Словакия отменит это решение после восстановления транзита нефти в страну. Премьер дал соответствующее поручение оператору энергосети обеспечить выполнение этого распоряжения.

Он подчеркнул, что речь идет именно об экстренных поставках, которые используются для стабилизации энергосистемы в случае необходимости. Других деталей относительно объемов возможных ограничений в заявлении не привели.

Что известно на данный момент

Решение касается обращений украинской стороны по стабилизации энергосети. Если транзит нефти через "Дружбу" восстановят, по словам Фицо, Словакия отменит ограничения.

Речь идет о трубопроводе, по которому транспортируют нефть в ряд европейских стран, в частности в Словакию. По состоянию на момент заявления премьера вопрос возобновления поставок оставался открытым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США заявили, что могут рассмотреть снятие санкций с российской нефти только после официального завершения войны РФ против Украины и заключения международных мирных соглашений. В Вашингтоне также связывают возможное снижение мировых цен на нефть со стабилизацией ситуации в Венесуэле и Иране, что позволит вывести на рынок дополнительные объемы сырья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!