Полиция задержала исполнительницу теракта во Львове, – Клименко

Лилия Рагуцкая
Расследование
3 минуты
4,8 т.
Правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове. Женщина скрывалась в одном из райцентров области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Также он опубликовал первое фото задержанной.

Задержана вероятная исполнительница теракта во Львове

О задержании подозреваемой в организации взрывов в облцентре в ночь на 22 февраля министр сообщил утром в воскресенье.

"Пять минут назад мы задержали в одном из районных центров Львовской области именно исполнительницу", – сказал Клименко в комментарии журналистам "Суспільного".

В своем Telegram-канале он сообщил, что в поиске и задержании злоумышленницы были задействованы сотрудники Службы безопасности Украины.

"Полиция совместно с СБУ задержали вероятную подрывницу львовских правоохранителей. Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления", – написал Клименко.

Также министр показал первое фото задержанной, чьи действия, по последним данным, привели к ранению 25 правоохранителей, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Взрыв также оборвал жизнь молодой патрульной, Виктории Шпильки.

По данным мэра Львова Андрея Садового, задержанная является гражданкой Украины.

Задержание подозреваемой подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове. Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Мои соболезнования родным... Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях", – заявил глава государства.

Как рассказал первый заместитель руководителя управления СБУ Киевщины Алексей Голобородько, задержание стало результатом проведения силами Службы, полиции и прокуратуры "успешной многоэтапной спецоперации с целью выявления вражеских агентов, которые непосредственно были задействованы в выполнении данного террористического проявления".

"Однозначно будем работать над установлением заказчиков данного преступления против основ национальной безопасности и общественного порядка – для того, чтобы однозначно выявить и привлечь к уголовной ответственности как в очной, так и в заочной форме всех причастных", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вскоре после полуночи во Львове прогремели взрывы. Событие квалифицировали как теракт. Согласно первым сообщениям, пострадали в результате взрывов 14 человек.

Впоследствии стало известно о жертве теракта. Ею стала 23-летняя патрульная полицейская Виктория Шпилька.

До утра уже сообщалось о 24 пострадавших, а впоследствии их количество возросло до 25.

Как рассказали в Нацполиции, на линию 102 около 00:30 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.

Когда на место прибыли патрульные полицейские – прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа патрульных сдетонировал еще одно взрывное устройство.

Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

