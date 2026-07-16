В Днепропетровской области военнослужащий из СЗЧ ранил двух полицейских: все обстоятельства инцидента

В Днепропетровской области во время проведения следственных действий произошла стрельба, в результате которой пострадали полицейские. Огонь открыл мужчина, находившийся в статусе лица, самовольно покинувшего воинскую часть.

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После нападения он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Стрельба во время обыска

Инцидент произошел утром во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины, который с сентября 2024 года находился в статусе самовольно покинувшего воинскую часть. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по части 4 статьи 190 и части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

К обыску были привлечены следователи областной полиции, оперативники Департамента стратегических расследований, а также спецподразделение КОРД, которое обеспечивало силовую поддержку. В ходе мероприятий фигурант открыл прицельный огонь из оружия по правоохранителям.

Раненые бойцы КОРД

В результате вооруженного нападения ранения получили двое спецназовцев КОРД. Их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. По информации правоохранителей, угрозы их жизни нет.

После перестрелки мужчина оставался в доме, где впоследствии покончил с собой, выстрелив себе в голову.

Расследование продолжается

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. Правоохранители изъяли оружие и проводят необходимые экспертные исследования.

Продолжается документирование всех обстоятельств инцидента, а также установление полной картины происшествия.

Напомним, 50-летний мужчина взорвал гранату во время проверки военно-учетных документов в городе Каменское Днепропетровской области. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий районного ТЦК и СП, а также сам мужчина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 июня в Кривом Роге патрульные задержали 47-летнего мужчину, который угрожал прохожим гранатой РГД-5. Инцидент произошел на улице Сергея Колачевского после сообщения о взрыве, а впоследствии мужчину передали следователям.

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