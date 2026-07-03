В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату во время проверки документов в ТЦК: есть раненые. Фото

50-летний мужчина взорвал гранату во время проверки военно-учетных документов в городе Каменское Днепропетровской области. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий районного ТЦК и СП, а также сам мужчина.

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Об инциденте сообщили в официальном Telegram-канале полиции Днепропетровской области. Происшествие произошло 2 июля во время проведения мероприятий по оповещению. В сообщении отмечается, что на месте взрыва работают правоохранители.

"В результате взрыва все трое получили ранения, они госпитализированы", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время проверки военно-учетных документов правоохранители установили, что 50-летний мужчина нарушил правила воинского учета. После этого он привел в действие гранату и бросил ее.

Взрыв произошел прямо на месте проверки. Ранения получили полицейский, военнослужащий РТЦК и СП, а также сам мужчина, бросивший боеприпас. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следственные действия

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и собирают необходимые доказательства.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Других подробностей о состоянии пострадавших или возможных обстоятельствах, предшествовавших взрыву, пока не обнародовано.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 июня в Кривом Роге патрульные задержали 47-летнего мужчину, который угрожал прохожим гранатой РГД-5. Инцидент произошел на улице Сергея Колачевского после сообщения о взрыве, а впоследствии мужчину передали следователям.

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