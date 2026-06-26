В Кривом Роге задержали мужчину, угрожавшего прохожим гранатой. Видео

Вчера, 24 июня, в Кривом Роге патрульные задержали 47-летнего мужчину, который, по данным полиции, угрожал прохожим гранатой РГД-5. Инцидент произошел на улице Сергея Колачевского после поступления сообщения о взрыве, а впоследствии мужчину передали следователям.

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Об обстоятельствах происшествия рассказали в Патрульной полиции. Правоохранители сообщили, что около 21:00, после получения вызова, прибыли на место, где обнаружили мужчину, соответствующего описанию заявительницы.

В сообщении полиции указано: "Во время общения мужчина вел себя агрессивно и пытался схватить опасный предмет".

По информации патрульных, рядом с мужчиной лежал предмет, внешне похожий на боевую гранату РГД-5. Во время разговора с полицейскими он вел себя агрессивно и пытался взять ее в руки.

Инспекторы задержали мужчину с применением физической силы и наручников в соответствии со статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции". После этого во время поверхностной проверки у него обнаружили еще один предмет, похожий на электродетонатор.

Ход расследования

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Опасный предмет изъяли и направили на экспертизу.

Впоследствии правоохранители установили, что задержанный 47-летний мужчина самовольно покинул воинскую часть. Его передали следователям.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 13 на 14 июня в городе Хуст в Закарпатье мужчина угрожал гранатой своей жене и детям. Правоохранители приняли все необходимые меры безопасности, задержали злоумышленника и эвакуировали женщину и двух сыновей в возрасте 14 и 18 лет.

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