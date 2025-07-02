Установлено 59 фактов хищения продуктов в учебной воинской части 'Десна': все подробности

Правоохранители установили факты систематического хи щения продуктов питания в учебной воинской части "Десна". За период с июня 2024 по январь 2025 года зафиксировано 59 случаев незаконного присвоения военного имущества – продуктов, что нанесло государству ущерб почти на 500 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, начальник тыла, майор, вместе с начальницей столовой, сержанткой, решили, что государство поставляет много продуктов для военных.

Они уменьшали нормы продуктов для приготовления пищи, создавая искусственный избыток, который затем продавали с целью личного обогащения.

27 января 2025 года начальника тыла задержали, а уже на следующий день ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины. Прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, но суд отказал и заменил это круглосуточным домашним арестом с определенными обязанностями. Это решение осталось в силе и после апелляции. Срок домашнего ареста продлевали несколько раз, сейчас он действует до 22 июля 2025 года.

Начальницу столовой также подозревают в причастности к преступлению. Ей сообщили о подозрении 17 июня, избрали залог в качестве меры пресечения. Из-за болезни и лечения в стационаре ее производство выделили в отдельное дело.

Обвинительный акт в отношении начальника тыла 23 июня передали в Козелецкий районный суд Черниговской области. Подготовительное заседание назначено на 3 июля. Прокурор намерен настаивать на проведении судебного разбирательства, даже если защита потребует его остановить из-за военной службы обвиняемого.

Напомним, уличенный в хищении продуктов в воинской части в "Десне" майор Василий Осипенко может избежать наказания. Сейчас обсуждается возможность временно вернуть фигуранта к военной службе, а рассмотрение его дела отложить до завершения войны.

В Харькове суд принял решение о мере пресечения экс-заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко. Его подозревают в организации схемы по хищению более 5 млн гривен, которые предназначались на строительство оборонных сооружений. Мужчину оставили под стражей до 26 августа без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачена схема хищения почти 20 миллионов гривен, выделенных на закупку дров для нужд военных. Фигурант заключил фиктивные договоры с предпринимателями. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о начальнике квартирно-эксплуатационного отдела из восточной области Иване Максименко.

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