Были десятки эпизодов: разоблаченный в хищении продуктов в Десне майор может избежать наказания

Разоблаченный на хищении продуктов в воинской части в Десне майор Василий Осипенко может избежать наказания. Сейчас обсуждается возможность временно вернуть фигуранта к военной службе, а рассмотрение его дела отложить до завершения войны.

Видео дня

Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук. В настоящее время Осипенко находится под домашним арестом.

"Я прошу всех разогнать эту историю. В июне 2024 года в учебной воинской части в Десне выявлена масштабная схема хищения продуктов. Майор Осипенко Василий Васильевич, начальник тыла, вместе с сержанткой Шутенко Натальей, начальницей столовой, вывозили из столовой государственные продукты и продавали их в кафе, магазины и частным лицам", – написал Кухарчук.

Он отметил, что по оценке это 400–500 тыс. грн в месяц. Только официально зафиксировано 59 случаев, часть из которых признал сам майор. Осипенко был задержан 27 января этого года. В ходе обысков у него нашли значительные "запасы" и наличные.

"Но вместо заключения – домашний арест, который длится уже более 5 месяцев. Сейчас рассматривается вариант "временно" отправить Осипенко обратно в армию, а к делу "вернуться после войны". Соглашения, связи, "отмазки" – все, кроме справедливости", – говорится в сообщении Кухарчука.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса убежден, что дело фигуранта просто хотят "замять".

"Вероятнее всего его хотят просто выпустить. Это мародерство и оно должно быть публично-показательно наказано!" – указано в сообщении.

Напомним, в Харькове суд принял решение о мере пресечения экс-заместителя городского головы Харькова Андрея Руденко. Его подозревают в организации схемы по хищению более 5 млн гривен, которые предназначались на строительство оборонных сооружений. Мужчину оставили под стражей до 26 августа без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачена схема хищения почти 20 миллионов гривен, выделенных на закупку дров для нужд военных. Фигурант небрежно заключил фиктивные договоры с предпринимателями. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о начальнике квартирно-эксплуатационного отдела из восточной области Иване Максименко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!