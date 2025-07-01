Хищения на строительстве фортификаций: экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу. Фото

Киевский районный суд Харькова принял решение о мере пресечения для Андрея Руденко – бывшего заместителя городского головы Харькова. Его подозревают в организации схемы по хищению более 5 миллионов гривен, которые предназначались на строительство оборонных сооружений, и оставили под стражей до 26 августа без права внесения залога.

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Об этом стало известно во время судебного заседания 30 июня, сообщает "Суспільне". Сам Руденко не признал вину в хищении, заявив, что "ничего нигде не воровал". Однако молчанием ответил на вопрос о том, является ли это безосновательным подозрение.

Следствие утверждает, что Руденко контролировал компанию ООО "Тех-Инком", которая заключала контракты с Департаментом Харьковской военно-гражданской администрации. К преступной схеме были привлечены также фирмы-прокладки – ООО "Буд-Техпром", ФЛП Драч и ФЛП Сарычев. Эти структуры покупали строительные материалы по низким ценам, а затем продавали их "Тех-Инкому" с существенной наценкой, что и позволяло незаконно использовать государственные средства.

В суде Андрей Руденко вину не признал, назвав обвинения безосновательными. Он пояснил, что сейчас официально не работает, занимается волонтерством и помогает военным. Также отметил, что его ни разу не допрашивали во время следствия. Эту информацию подтвердил и следователь.

Прокурор Артем Глиевой заявил, что в телефонах подозреваемых была найдена переписка, в которой Руденко координировал действия участников схемы. Кроме того, есть сообщения о возможном уничтожении доказательств, удалении видео и подготовке одного из участников к выезду за границу.

Учитывая это, прокуратура настаивала на содержании Руденко под стражей без права внесения залога, опасаясь влияния на свидетелей, уничтожения доказательств и побега.

"Это только по анализу 11 договоров и только по железобетонным конструкциям, которые исследовались в рамках досудебного расследования. В общем Руденко Андрей Иванович вместе с другими соучастниками преступления подозревается в совершении 11 эпизодов преступлений, а также в создании и организации, управлении преступной организацией в уголовном производстве", – заявил представитель спецпрокуратуры, попросив суд взять Руденко под стражу на два месяца без определения размера залога.

Преступления, в совершении которых подозревается Руденко, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Адвокаты Руденко предложили альтернативу – залог в размере 200 прожиточных минимумов. Они отметили, что подозреваемый не скрывался, имеет постоянное место жительства, социальные связи, ранее избирался депутатом и не избегал следствия.

"Руденко точно было известно о ходе досудебного расследования, ведь до этого был проведен ряд обысков. (Руденко. – Ред.) не совершил ни одной попытки покинуть место жительства или даже пределы области. Человек, который пять раз избирался депутатом в городской совет, которому доверяют. Он не совершал попыток скрываться от органов досудебного расследования. У него всегда был поднят дома шлагбаум и открытая калитка", – рассказал защитник экс-чиновника в суде Виталий Саламаха. Он просил суд признать задержание его клиента незаконным и таким, что было проведено органом досудебного расследования не в соответствии с положениями УПК Украины.

По словам стороны защиты, возведенные фортификации были приняты ОВА и проверены Институтом имени Бокариуса. Прокурор ответил, что эксперты не изучали цепь закупок и схему с наценками.

По данным начальника Следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, фортификационные сооружения, о которых идет речь, строились на Сумском направлении.

Сам Руденко убеждал суд, что никуда выезжать не собирается, не имеет недвижимости за рубежом. "Я здесь с 2022 года и считаю себя, в первую очередь, человеком, который стоит вместе с теми людьми, которые защищают нашу страну. Больше скажу, у меня маленький ребенок, которому три с половиной года. Извините, но он даже к морю не выезжал, я у него детство украл", – сказал подозреваемый.

Суд постановил оставить Андрея Руденко под стражей до 26 августа без права на внесение залога. После заседания подозреваемый заявил, что планирует обжаловать это решение.

Напомним, что 28 июня генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрении пяти лицам, в том числе Руденко – бывшему заместителю мэра Харькова и депутату горсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков". В этот же день было и задержало экс-чиновника.

По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, речь идет о схеме с закупкой строительных материалов для оборонных сооружений с наценкой в 30%. В общем, только по одному эпизоду государству был нанесен ущерб на 5,4 млн грн.

Следствие квалифицирует действия подозреваемых по нескольким статьям УК Украины, в частности, ч. 1 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, а также ч. 4 и 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). Дело сейчас активно расследуется, рассматриваются и другие возможные эпизоды.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший руководитель Броварского районного ТЦК и СП Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и проводит ремонт в двух квартирах в Борисполе. Обнаруженное имущество, вместе с автомобилями семьи, оценивается в почти 1 миллион долларов США. Большинство состояния появились в течение последних лет – за время его руководства Броварским военкоматом.

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