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Хищения на строительстве фортификаций: экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу. Фото

Екатерина Дутик
Расследование
4 минуты
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Андрей Руденко - Экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу до 26 августа

Киевский районный суд Харькова принял решение о мере пресечения для Андрея Руденко – бывшего заместителя городского головы Харькова. Его подозревают в организации схемы по хищению более 5 миллионов гривен, которые предназначались на строительство оборонных сооружений, и оставили под стражей до 26 августа без права внесения залога.

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Об этом стало известно во время судебного заседания 30 июня, сообщает "Суспільне". Сам Руденко не признал вину в хищении, заявив, что "ничего нигде не воровал". Однако молчанием ответил на вопрос о том, является ли это безосновательным подозрение.

Следствие утверждает, что Руденко контролировал компанию ООО "Тех-Инком", которая заключала контракты с Департаментом Харьковской военно-гражданской администрации. К преступной схеме были привлечены также фирмы-прокладки – ООО "Буд-Техпром", ФЛП Драч и ФЛП Сарычев. Эти структуры покупали строительные материалы по низким ценам, а затем продавали их "Тех-Инкому" с существенной наценкой, что и позволяло незаконно использовать государственные средства.

Хищения на строительстве фортификаций: экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу. Фото

В суде Андрей Руденко вину не признал, назвав обвинения безосновательными. Он пояснил, что сейчас официально не работает, занимается волонтерством и помогает военным. Также отметил, что его ни разу не допрашивали во время следствия. Эту информацию подтвердил и следователь.

Прокурор Артем Глиевой заявил, что в телефонах подозреваемых была найдена переписка, в которой Руденко координировал действия участников схемы. Кроме того, есть сообщения о возможном уничтожении доказательств, удалении видео и подготовке одного из участников к выезду за границу.

Хищения на строительстве фортификаций: экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу. Фото

Учитывая это, прокуратура настаивала на содержании Руденко под стражей без права внесения залога, опасаясь влияния на свидетелей, уничтожения доказательств и побега.

"Это только по анализу 11 договоров и только по железобетонным конструкциям, которые исследовались в рамках досудебного расследования. В общем Руденко Андрей Иванович вместе с другими соучастниками преступления подозревается в совершении 11 эпизодов преступлений, а также в создании и организации, управлении преступной организацией в уголовном производстве", – заявил представитель спецпрокуратуры, попросив суд взять Руденко под стражу на два месяца без определения размера залога.

Преступления, в совершении которых подозревается Руденко, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Хищения на строительстве фортификаций: экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу. Фото

Адвокаты Руденко предложили альтернативу – залог в размере 200 прожиточных минимумов. Они отметили, что подозреваемый не скрывался, имеет постоянное место жительства, социальные связи, ранее избирался депутатом и не избегал следствия.

"Руденко точно было известно о ходе досудебного расследования, ведь до этого был проведен ряд обысков. (Руденко. – Ред.) не совершил ни одной попытки покинуть место жительства или даже пределы области. Человек, который пять раз избирался депутатом в городской совет, которому доверяют. Он не совершал попыток скрываться от органов досудебного расследования. У него всегда был поднят дома шлагбаум и открытая калитка", – рассказал защитник экс-чиновника в суде Виталий Саламаха. Он просил суд признать задержание его клиента незаконным и таким, что было проведено органом досудебного расследования не в соответствии с положениями УПК Украины.

Хищения на строительстве фортификаций: экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу. Фото

По словам стороны защиты, возведенные фортификации были приняты ОВА и проверены Институтом имени Бокариуса. Прокурор ответил, что эксперты не изучали цепь закупок и схему с наценками.

По данным начальника Следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, фортификационные сооружения, о которых идет речь, строились на Сумском направлении.

Сам Руденко убеждал суд, что никуда выезжать не собирается, не имеет недвижимости за рубежом. "Я здесь с 2022 года и считаю себя, в первую очередь, человеком, который стоит вместе с теми людьми, которые защищают нашу страну. Больше скажу, у меня маленький ребенок, которому три с половиной года. Извините, но он даже к морю не выезжал, я у него детство украл", – сказал подозреваемый.

Суд постановил оставить Андрея Руденко под стражей до 26 августа без права на внесение залога. После заседания подозреваемый заявил, что планирует обжаловать это решение.

Хищения на строительстве фортификаций: экс-заместителя мэра Харькова взяли под стражу. Фото

Напомним, что 28 июня генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрении пяти лицам, в том числе Руденко – бывшему заместителю мэра Харькова и депутату горсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков". В этот же день было и задержало экс-чиновника.

По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, речь идет о схеме с закупкой строительных материалов для оборонных сооружений с наценкой в 30%. В общем, только по одному эпизоду государству был нанесен ущерб на 5,4 млн грн.

Следствие квалифицирует действия подозреваемых по нескольким статьям УК Украины, в частности, ч. 1 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, а также ч. 4 и 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). Дело сейчас активно расследуется, рассматриваются и другие возможные эпизоды.

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